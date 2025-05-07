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前調查官教唆栽贓張麗善涉買票 遭判撤職

2025/5/7 18:36
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（中央社記者劉世怡台北7日電）前調查官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀涉賄選案時，教唆被告作偽證，栽贓張麗善涉買票，遭檢方起訴。法務部認違失，將陳文維移送，懲戒法院日前判決撤職，並停止任用1年。

懲戒法院判決指出，陳文維是調查局兩岸情勢研析處調查官，任職雲林縣調查站期間，於民國111年7月間主動發掘雲林縣議員候選人蔡咏鍀涉嫌賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，竟教唆蕭案在押被告出庭偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉送茶葉給選民買票，雲林地檢署去年7月底依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。

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法務部以陳男違失情節重大，移送懲戒法院審理。法院認定，陳男違失行為，影響公務員形象，並將導致公眾喪失對其職位的尊重、信賴，損害公務員名譽及政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒必要。

法院指出，依法務部提供的資料及陳男的答辯，已足認事證明確，審酌他職司司法偵查工作，嚴重斲傷機關及人民對調查局依法公正、客觀執行職務的信賴，戕害國家司法威信，並影響國家司法權的正確行使，判決撤職，並停止任用1年。可上訴。（編輯：陳清芳）1140507

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