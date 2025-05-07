加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／吳東亮成「最會併購的銀行家」 喊話台灣拚進世界百大銀行
首頁 / 產經
吳東亮專訪
新聞專題
吳東亮專訪1/2
首頁 / 產經

吳東亮成「最會併購的銀行家」 喊話台灣拚進世界百大銀行

2025/5/7 17:20（5/7 18:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台新金董事長吳東亮（圖）認為，台灣就這麼大，金融業又是服務業，而服務業不能只看台灣內需市場，未來台新新光金將「立足台灣、深耕亞洲、放眼國際」，強調金融服務要隨客戶腳步並提供跨境金融服務。中央社記者王飛華攝 114年5月7日
台新金董事長吳東亮（圖）認為，台灣就這麼大，金融業又是服務業，而服務業不能只看台灣內需市場，未來台新新光金將「立足台灣、深耕亞洲、放眼國際」，強調金融服務要隨客戶腳步並提供跨境金融服務。中央社記者王飛華攝 114年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北7日電）台新金歷經13次大小併購，雖然過去因彰銀困局深陷17年才脫身，但最後成功合併新光金，躋身台灣前4大金控。最大推手台新金董事長吳東亮接受中央社專訪時豪氣自喻「最會併購的銀行家」，未來台新新光金將立足台灣、深耕亞洲、放眼國際，更期待台灣要能擠進全球百大銀行，一起把金融業的餅做大。

台新金、新光金去年宣布展開合併，歷程逾7個月時間，於今年3月底取得金管會核准，寫下台灣金融史上首家金控合意併購，2家金控將於7月24日正式合併為「台新新光金控」，一舉成為第4大金控，不僅成就當初「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的諾言，也牽動台灣金融版圖重新洗牌。

隨著台新金、新光金正式嫁娶日子的到來，吳東亮接受中央社專訪暢談對於台新新光金未來規劃。他首要感謝主管機關的核准，成就國內金控史上首次合意併購案，接下來，新新併要在短短1年半內完成整併，其實並非易事，「但在合意併購的前提，後續整併會更加順利」。

不過他說，單單擴大規模沒有用，他最關心的是，要帶金融機構去哪裡。

吳東亮認為，台灣就這麼大，金融業又是服務業，而服務業不能只看台灣內需市場，未來台新新光金將「立足台灣、深耕亞洲、放眼國際」，強調金融服務要隨客戶腳步並提供跨境金融服務。

立足台灣部分，吳東亮說，台新金與新光金合併後，在綜效上絕對有很大助益，首先是品牌，新光金成立60餘年、台新金為30多年，「強強合併會更強」；再來是擴大服務網路，整合銀行、保險、證券、投信等資源，加上保留人才充分運用。

吳東亮說明，併購後台新銀與新光銀分行家數將超過200家，是台灣民營銀行分行家數最多，「幾乎較大的鄉鎮市，台新新光金都可以有1家分行，加上數位銀行Richart品牌，讓實體分行與虛實整合同步並進。」

「台灣是我們的家」，他強調，合併後的銀行分行會盡量保留，「這是深耕台灣的實踐」，未來讓分行通路可以有證券、保險、投信的商品，透過銀行來接觸客戶。

至於在壽險子公司整併，台新人壽合併新光人壽，以台新人壽為存續公司，不過吳東亮強調，「合併後第1天會將招牌改為新光人壽」，以此凸顯新壽是相當有價值的品牌。

吳東亮父親吳火獅創立新光人壽，奠定新光集團發展基礎，可說是「起家厝」，對吳家和台灣金融史都具有非凡意義。他自信地說，新光人壽的招牌很好，雖然過去幾年遇到經營上的困難，但雙方人壽公司合併後，去蕪存菁，已展現上升契機，有信心資本適足率（RBC）與淨值比都沒有問題、繼續往前走。

除了深耕台灣之外，台新金也很早就布局亞洲市場，台新銀於2016年申設日本東京分行，更在2023年提出福岡出張所申設，服務版圖涵蓋本州和九州地區，並為日本當地的半導體產業聚落以及赴日台商提供金融服務。

吳東亮細數目前台新銀在亞洲的據點包含香港、新加坡、日本、馬來西亞、越南、緬甸、中國等地區共4家分行及4家代表人辦事處等8處，都是台新深耕亞洲的成績單。

金管會於今年3月底核准台新銀向菲律賓主管機關申請設立馬尼拉代表人辦事處。吳東亮說，為配合台商腳步與企業供應鏈移轉或擴張，台新銀正申請菲律賓據點。

未來台新新光金資本規模變大後，吳東亮透露，除了繼續拓點新的海外分行，也不排除以子行方式，擴大據點。

近期國內銀行業者看好美國總統川普喊製造業回流的口號，積極赴美設立金融據點，台新銀迄今尚未進入美國市場。對此，吳東亮說會好好研究，也推崇中信銀在美國的耕耘很深，「是可敬的對手」，包括印度、菲律賓、泰國都有據點，赴美動作快，他覺得是「no surprise」。

回顧台新併購史，最早在1998年收購台南一信，接著2002年合併大安銀行，都是銀行界創舉。在吳東亮的主導下，台新金至今發動13件合併或收購案，成功10次，儘管在彰化銀行併購案踢到鐵板，深陷17年才解套，但最終成功完成新新併，有媒體形容他是「最敢併購的金融家」，但他自信地補充，「應該不是最敢，而是最會併購的銀行家」，未來台新新光金會持續努力。

他也強調，整併案合意併購才可以走得下去，加上政府政策，缺一不可。

google news透過 Google News追蹤中央社

台灣金融業產值占整體GDP比重僅6%，多年來停滯不前，吳東亮說，金融服務業平均薪資是高的，但香港、新加坡金融業占GDP都比台灣高不少，且都有銀行在全世界百大中，台灣卻1家都沒有，「本國銀行要以拚進世界百大為目標。」

台新新光金在合併後，躋身台灣金控第4大，是否期待成為台灣首家金融業進入世界百大，吳東亮謙稱，「我不敢講我要第一個，台新金有朝一日也要努力」，台灣有足夠條件，整體金融業應該一起努力，共同把產業規模擴大。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140507

#日本
#金管會
#香港
#菲律賓
#新光金
#台新金
#台新銀
#吳火獅
#吳東亮
#亞洲
#馬來西亞
#新光人壽
#新新併
#專訪
隨著台新、新光金正式嫁娶之日到來，台新金董事長吳東亮（圖）也暢談對於台新新光金未來規劃。他首要感謝主管機關的核准，成就國內金控史上首次合意併購案，接下來，新新併要在短短1年半內完成，其實並非易事，「但在合意併購的前提，後續在整併會更加順利」。中央社記者王飛華攝 114年5月7日
隨著台新、新光金正式嫁娶之日到來，台新金董事長吳東亮（圖）也暢談對於台新新光金未來規劃。他首要感謝主管機關的核准，成就國內金控史上首次合意併購案，接下來，新新併要在短短1年半內完成，其實並非易事，「但在合意併購的前提，後續在整併會更加順利」。中央社記者王飛華攝 114年5月7日
延伸閱讀
兄弟登山成功會合 新新併後資產排名躍升第4大台新金：今年股利一定比去年好 新新併後亦有1元能力新台幣強升 吳東亮：升值不是壞事但清楚趨勢較安心川普2.0 吳東亮：台灣無須妄自菲薄 跑贏競爭對手就好
吳東亮
新台幣劇烈升值 吳東亮：政府出面說明有助匯市穩定金管會：台新金估新壽15年免增資 若未達標將注資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
吳東亮籲商品外匯稅務3鬆綁 助攻亞資中心匹敵星港
24
更多編輯台推薦新聞：