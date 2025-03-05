台新金：今年股利一定比去年好 新新併後亦有1元能力

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（中央社記者羅元駿台北5日電）台新金總經理林維俊今天指出，今年發配去年盈餘加上帳上未分配盈餘約新台幣93億元，合計試算有2元的能力；若考量核准新新併後情況，也有1元能力。他強調，今年一定比去年配的0.6元好，相關進度仍要送董事會討論決議。

台新金今天舉行2024年第4季法人說明會，林維俊、財務長賴昭吟及子公司等高階主管出席。

台新金2024年全年稅後淨利為200.65億元、年成長37.4%，每股稅後盈餘（EPS）為1.39元。核心子公司台新銀去年稅後淨利為185.1億元、年成長25%。

台新證全年稅後淨利為23.6億元，年成長52.7%，因資本市場熱絡挹注，經紀手續費收入成長，經紀市占率為2.24%。台新人壽則隨保費穩健成長以及投資收益增長挹注，全年稅後淨利達12.39億元，年成長394.2%。

林維俊指出，針對台新金、新光金合併案，正在邁向最後一哩路，發展的重要里程碑。他期待金管會早日核准合併案，因雙方共有1000萬名客戶、100萬名股東、3萬名員工，希望早日完成合併、塵埃落定。不過，相關送件、申請進度則不多回應，並尊重主管機關審核職權。

台新金2024年EPS達1.39元，法人關心今年股利政策。林維俊說，目前帳上有93億元未分配盈餘，整體配發能力超過2元，有能力配出具競爭力、以現金為主的股利。另外，若試算新新併後一起發配，也有超過1元的能力。

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林維俊強調，去年配出0.6元現金，今年一定比去年好，也會在試算後向董事會建議。

林維俊表示，新新併後全台銀行總家數為204家，對於金融同業整併的競爭抱持尊敬態度。他坦言，業者角度是在銀行過多（overbanking）狀況下更佳努力，也期待跟著台商進入全球布局，也盼政府營造鼓勵合併的環境。（編輯：潘羿菁）1140305