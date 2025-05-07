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專訪／吳東亮成「最會併購的銀行家」 喊話台灣拚進世界百大銀行
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新台幣強升 吳東亮：升值不是壞事但清楚趨勢較安心

2025/5/7 17:47（5/7 18:19 更新）
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台新金控董事長吳東亮（圖）7日接受專訪，對央行5日主動公開說明匯率的舉動表達肯定。他指出，經過央行信心喊話，這2天已經可以看到新台幣匯率回穩，這正是政府可以做的事情。中央社記者王飛華攝 114年5月7日
台新金控董事長吳東亮（圖）7日接受專訪，對央行5日主動公開說明匯率的舉動表達肯定。他指出，經過央行信心喊話，這2天已經可以看到新台幣匯率回穩，這正是政府可以做的事情。中央社記者王飛華攝 114年5月7日
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）新台幣匯率5月初強升，引發市場震動。台新金董事長吳東亮接受中央社專訪時表示，匯率是雙面的，升值對外銷不利，但有利進口商，且幣值反映經濟基本面好，在匯率波動的過程，帶動企業調整體質，「升值不是壞事，但如果大家比較清楚（趨勢），比較安心」。

美國總統川普今年1月上任以來，不只關稅戰衝擊原有經貿秩序，金融市場也跟著劇烈波動，時值台美談判之際，市場對新台幣升值預期心理轉濃，導致5月初新台幣連2日飆漲逾6%，驚動中央銀行總裁楊金龍親上火線，信心喊話，金管會也急召6大壽險公司喝咖啡，掌握新台幣狂升對清償能力、流動性等衝擊。

吳東亮今天接受中央社專訪，談及近日新台幣升值風暴，他表示，台灣是出口導向經濟體，企業尤其是外銷、貿易商，對匯率變動都心理有數，有做一定程度避險，但大家最怕突發性變動，這時候就必須靠政府出面。

「外匯要升或貶，趨勢看得清楚，避免大波動，業界會比較好做。」吳東亮對央行5日主動公開說明匯率的舉動，表達肯定。他指出，經過央行信心喊話，這2天已經可以看到新台幣匯率回穩，這正是政府可以做的事情。

吳東亮指出，匯率是雙面的，升值對外銷不利，但進口商會高興，而且幣值升值反映經濟基本面好，在匯率波動的過程，企業也持續調整。部分業者選擇外移、提高生產效率，部分業者則調整體質，根留台灣，「升值不是壞事，但如果大家比較清楚（趨勢），比較安心」。

然而，不可諱言，川普2.0讓金融市場走勢更加難以預測，近日新台幣匯率狂飆，壽險業者面臨極大壓力。

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金融風險方面，吳東亮分析，從銀行角度而言，主要風險是由客戶承擔，雖有風險但偏向短期；保險公司則是長期投資，這部分要注意的是，保險公司常提到「3差」，也就是利差、費差、死差，這攸關保險公司成本與利益，但台灣保險公司多了一個「外匯差」。

「全世界錯配最嚴重是台灣」，吳東亮直言，台灣的問題是新台幣投資標的不多，導致台幣與美元的資產錯配，大家都選擇投資國外比較賺錢，在此情況下，要特別小心匯率風險。（編輯：潘羿菁）1140507

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