男闖彰化歷史建築大村五通宮 揮刀砍神像遭逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化縣歷史建築大村五通宮今天下午遭人持鐮刀闖入，毀損多尊神像及香爐，警方獲報迅速到場逮捕犯嫌，全案依毀損罪移送偵辦；文化局表示，歷史建築本體未受損，受損神像非指定古物。

根據大村五通宮監視器畫面，45歲陳姓男子下午頭戴安全帽、手持鐮刀進到廟內，翻倒供桌上香爐，再跳上神桌揮砍神像，導致多尊神像毀損，並破壞廟內光明燈塔。

彰化縣警察局員林分局轄區派出所下午3時許接獲報案，員警抵達現場後，涉案男子仍在廟裡，廟方人員表明要提告，員警即把他帶回派出所，警詢後依毀損罪嫌移請彰化地方檢察署偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據國家文化記憶庫資料，五通宮年代應於西元1662年之前，歷史悠久，2014年經彰化縣政府登錄為歷史建築。

彰化縣文化局表示，傍晚接獲通報五通宮神像遭人刻意毀損，隨即派員前往，初步勘查歷史建築本體並未受損，受損神像也非彰化縣所指定古物，因此不適用文化資產保存法第106條毀損歷史建築之全部、一部或其附屬設施相關罰則。（編輯：張銘坤）1140507