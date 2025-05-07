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立委籲總部實質南遷 中油成立推動專案小組

2025/5/7 18:16（5/7 18:31 更新）
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台灣中油公司7日表示，已正式成立「總部南遷推動專案小組」，由董事長與總經理分別擔任正、副召集人，整合興建工程處、資產營運管理處、行政處、人力資源處與公關處等單位參與。圖為中油總部南遷專案小組組織架構圖。（賴瑞隆服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月7日
台灣中油公司7日表示，已正式成立「總部南遷推動專案小組」，由董事長與總經理分別擔任正、副召集人，整合興建工程處、資產營運管理處、行政處、人力資源處與公關處等單位參與。圖為中油總部南遷專案小組組織架構圖。（賴瑞隆服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年5月7日
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）民進黨高雄市立委賴瑞隆近日呼籲中油總部實質南遷，中油公司表示，已正式成立「總部南遷推動專案小組」，對內推動整體組織調整，對外統籌政策協調與社會溝通。

賴瑞隆日前安排立法院經濟委員會考察原高雄煉油廠土地再利用開發進度，並指出高雄是中油實際營運的核心，然而過去總部與稅收卻留在台北，造成南北發展差距擴大。

賴瑞隆強調，中油應該落實總部實質南遷，共同推動南北區域均衡發展及高雄產業升級的決心。他要求中油針對「總部實質南遷」及「原高雄土地開發規劃」成立專案小組，並進行進度追蹤與管理。

中油公司表示，已正式成立「總部南遷推動專案小組」，由董事長與總經理分別擔任正、副召集人，整合興建工程處、資產營運管理處、行政處、人力資源處與公關處等單位參與，對內推動整體組織調整，對外統籌政策協調與社會溝通。

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此外，針對原高雄煉油廠土地開發規劃，中油公司表示，已設立跨處室協作的小組機制，由總經理擔任召集人，依都市計畫，研擬開發方案、招商進駐與土地再利用進程，均有明確分工。

中油規劃在原高雄煉油廠業務區設立南部企業總部，預計興建一棟地上21層、地下3層、可容納約1400人的鋼骨結構大樓，並計畫於2030年6月完工。（編輯：黃名璽）1140507

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