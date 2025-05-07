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澎湖花火節取消無人機展演 增放煙火彌補

2025/5/7 19:54（5/7 19:56 更新）
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2025澎湖國際海上花火節5日已正式開跑，但開幕當晚無人機展演受訊號干擾無法完美呈現，基於活動專業與演出品質等考量，決定取消後續場次無人機展演。中央社 114年5月7日
2025澎湖國際海上花火節5日已正式開跑，但開幕當晚無人機展演受訊號干擾無法完美呈現，基於活動專業與演出品質等考量，決定取消後續場次無人機展演。中央社 114年5月7日
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（中央社澎湖縣7日電）5日登場的澎湖國際海上花火節，由於無人機展演受訊號干擾，無法完整呈現，承作廠商亦無法克服，澎湖縣政府今晚宣布，後續無人機展演取消，並以增加煙火彈藥和延長花火施放彌補。

澎湖縣政府旅遊處指出，澎湖國際海上花火節甫於5日盛大開幕，吸引萬餘名遊客參與，絢爛煙火結合音樂演出，深獲民眾好評；但當晚的無人機展演，部份圖案與光點、輪廓模糊，受訊號干擾，承作廠商表明無法克服及穩定群飛，基於活動專業與演出品質等考量，決定取消後續場次無人機展演。

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澎湖縣政府表示，因無人機展演取消，將進一步強化煙火施放規劃，國際煙火施放場因國際團隊已設計煙火及音樂完成，施放維持10分鐘，但會加強煙火彈藥量；其餘場次花火將延長為12分鐘，同步增加施放彈藥量與密度，以提升精采度及整體視覺效果，讓遊客獲得更加震撼與豐富的觀賞體驗。

澎湖國際海上花火節8日晚間是首場國際級的煙火施放，將由義大利煙火團隊擔綱。（編輯：吳素柔）1140507

#澎湖縣政府
#澎湖花火節
#國際海上花火節
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