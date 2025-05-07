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亞德客4月營收創高 估關稅影響有限

2025/5/7 18:01
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）氣動元件廠亞德客-KY今天下午公布4月自結合併營收新台幣34.67億元，年增11.41%，創歷年同期新高，也是歷年單月次高。亞德客-KY指出，5月底已接單尚未出貨金額持續提升，預期對等關稅影響有限，市場需求逐步回溫。

亞德客-KY說明，4月營收若以人民幣計價，連續2個月創歷史新高，接單金額持續大於出貨金額；從應用來看，4月來自電池產業、汽車及通用機械產業應用出貨較佳。

累計今年前4月亞德客-KY自結營收新台幣115.63億元，較2024年同期成長12.07%。

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展望未來營運，以中國大陸為主要市場的亞德客-KY指出，中國政府宣布數個刺激經濟政策，預期刺激政策將持續發布，亞德客-KY持續開發新產品，依照各產業狀況提出對應銷售策略，提高市占率，儘管國際局勢仍有不確定因素，但對今年展望相對樂觀。

亞德客-KY在先前法人說明會中預期，第2季氣動元件稼動率可到110%高檔水準，帶動毛利率季增，上調今年整體業績成長幅度至十位數低段區間（low teens）。（編輯：張若瑤）1140507

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