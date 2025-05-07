耕興第1季獲利年減14.26% 東研信超、閎康減逾5成

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（中央社記者張建中新竹7日電）電子檢測服務廠耕興、東研信超和分析服務廠閎康第1季獲利同步較2024年第1季滑落，耕興第1季歸屬母公司淨利新台幣2.9億元，年減14.26%，每股純益2.85元。東研信超和閎康第1季獲利，則年減逾5成。

耕興第1季在新機檢測效益尚未顯現下，季營收11.2億元，年減2.04%，毛利率46%，歸屬母公司淨利2.9億元，年減14.26%，每股純益2.85元。

耕興表示，高通（Qualcomm）和聯發科相繼推出整合衛星通訊技術的5G-Advanced數據機晶片新品，預期可望帶動高階檢測需求升溫。

東研信超第1季在新增人工智慧（AI）、車用電子與電子儲能業務，季營收達1.97億元，年增4%，不過隨著毛利率滑落，歸屬母公司淨利548萬元，年減59%，每股純益0.18元。

東研信超指出，第1季營運較2024年第4季虧損好轉，預期隨著汐止擴增安規實驗室，及龜山二廠AI伺服器檢測場地投入營運，可望帶動今年營運逐季穩健成長。

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閎康第1季在日本實驗室業績成長帶動下，季營收達12.38億元，年增2.71%，因上海實驗室搬遷，加上新實驗室機台折舊與人力成本增加影響，第1季毛利率降至24.27%，較2024年同期下滑5.79個百分點，稅後淨利5041萬元，年減63.68%，每股純益0.76元。

閎康表示，日本名古屋實驗室產能利用率維持高檔，部分訂單已外溢到熊本實驗室，隨著新客戶在第2季開始逐步貢獻營收，熊本實驗室產能利用率可望自目前的40%至50%攀升，第3季有機會提升至70%至80%水準。（編輯：林克倫）1140507