台南工廠氣爆一片凌亂 35人疏散未釀傷亡

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市柳營科技工業區一家工廠今天下午疑似鍋爐管線氣爆，傳出巨大爆裂聲響，廠內窗戶玻璃震碎滿地，部分設備毀損，35名工作人員疏散，未造成傷亡，事故原因待進一步釐清。

台南市政府消防局下午4時54分獲報，指稱柳營科技工業區一家工廠疑似發生氣爆，不清楚是否有人員受傷受困，隨即調派16部各式車輛、32名人員前往救援，救災人員抵達後發現工廠2樓窗戶玻璃幾乎全部碎裂，欄架等設備東倒西歪，鐵管等物品四處散落，但未發現火煙。

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警消人員會同廠方人員初步勘查，發現氣爆情況較嚴重處為位於2樓的鍋爐投料區，疑似從2樓輸送相關化學物料至1樓鍋爐反應區時，因反應較激烈出現壓力宣洩不及情況，壓力經由管線回傳至2樓，導致2樓容器管線氣爆，毀損面積約100平方公尺，確切原因待進一步釐清。

消防人員配合廠方清查後，廠區員工共35人自行疏散避難，確認沒有人員受傷受困，並在評估無後續立即性危險後，於1樓處拉起封鎖線，將由廠方安排專業設備維修廠商人員進駐檢修，並協助釐清事故原因。（編輯：張銘坤）1140507