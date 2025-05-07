本業穩健與轉投資挹注 全家第1季獲利大增6成

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（中央社記者何秀玲台北7日電）全家今天公布第1季財報，營收為新台幣252.8億元，歸屬母公司淨利為4.18億，年增60.07%，每股純益（EPS）為1.87元，營收、獲利和EPS皆創同期新高。

全家表示，第1季獲利顯著增加，主要因認列去年中國全家投資架構重組後，轉投資公司最終清算的一次性利益約2億元；另外，超商本業表現穩健，既有店的日均銷售業績成長；而店數第1季達4344店，營運規模持續擴大。

全家也表示，第1季同步受惠其他轉投資公司獲利挹注，包括支援超商本業的晉欣食品、福比麵包、屏榮食品，以及上櫃子公司全家國際餐飲，帶動整體集團獲利向上。

全家指出，第1季差異化鮮食策略奏效，掌握消費季節需求推出相應新品，推升相關品類業績成長，帶動鮮食業績占整體營收逾3成。

同時，全家也培養深耕新來客族群，因應穆斯林與移工，首度瞄準齋戒月與開齋飲食需求，並持續擴充東南亞貨架品項；行銷話題也皆呼應不同生活風格與喜好的消費族群。

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全家指出，會員經營方面也有斬獲，會員人數率先突破1850萬人；今年3月底年度點數到期前跨界兌點活動，帶動兌點量較去年同期成長4成。

展望第2季，超商進入傳統營運高峰，全家表示，夏季型商品如自有品牌咖啡和茶飲、霜淇淋、冰品飲品等，皆陸續推出話題新品，同步掌握清明連假、端午節節慶商機，業績成長可期。（編輯：林家嫻）1140507