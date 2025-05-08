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開箱老照片》金臂人黃平洋 職棒首位50勝投

2025/5/8 07:00
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棒協頒獎表揚味全龍投手黃平洋（右）創下我國職棒史上首位達到50勝投的紀錄，大會並安排小妹妹獻花獻吻。中央社記者郭日曉攝 82年5月8日
棒協頒獎表揚味全龍投手黃平洋（右）創下我國職棒史上首位達到50勝投的紀錄，大會並安排小妹妹獻花獻吻。中央社記者郭日曉攝 82年5月8日
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（中央社網站）1993年（民國82年）5月8日：棒協在台北市立棒球場頒獎，表揚味全龍投手黃平洋創下我國職棒史上首位達到50勝投的紀錄。

黃平洋出生於高雄，加入榮工青少棒隊後，因教練蕭長滾認為黃平洋體型不錯，建議他由捕手改練投手。

沒想到黃平洋愈投愈好，青棒時期就代表國家出賽，曾當選過羅德岱堡青棒錦標賽「最佳投手」。19歲時入選中華隊，也是亞運、奧運等國家隊的主力投手，助台灣隊奪下1987年亞錦賽冠軍，是其代表作之一。

民國79年（中華職棒元年）黃平洋加入味全龍隊後，與陳義信（兄弟）、謝長亨（統一）以及涂鴻欽（三商）並稱「四大天王」，其中「金臂人」黃平洋大戰「飛刀手」陳義信，更是票房保證。

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黃平洋以招牌的「七彩變化球」著稱，首年就奪單季20勝，也因此將味全龍送上職棒元年總冠軍寶座。而在職棒二年（民國80年）總冠軍賽當中，黃平洋共出賽4場比賽，平均每場投了高達8.5局，浴血奮戰的歷史畫面至今仍為龍迷津津樂道。

想看更多黃平洋的照片，立即到中央社影像空間。1140508

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#陳義信
入選第28屆世界盃棒球錦標賽中華代表隊的投手黃平洋，在台北市立棒球場練球。中央社記者馮國鏘攝　73年10月1日
入選第28屆世界盃棒球錦標賽中華代表隊的投手黃平洋，在台北市立棒球場練球。中央社記者馮國鏘攝　73年10月1日
中華職棒在台北華山文創園區舉辦30週年開季記者會，邀請有中職「四大天王」之稱的涂鴻欽（左起）、陳義信、黃平洋與謝長亨到場。中央社記者張新偉攝　108年2月17日
中華職棒在台北華山文創園區舉辦30週年開季記者會，邀請有中職「四大天王」之稱的涂鴻欽（左起）、陳義信、黃平洋與謝長亨到場。中央社記者張新偉攝　108年2月17日
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