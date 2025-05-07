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詹子賢3安猛打賞包辦3打點 兄弟斷獅隊4連勝

2025/5/7 22:01（5/7 22:11 更新）
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中華職棒中信兄弟隊7日例行賽在台中主場對上統一獅隊，詹子賢（圖）演出3安猛打賞、包辦3分打點，幫助兄弟以7比4奪下2連勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月7日
中華職棒中信兄弟隊7日例行賽在台中主場對上統一獅隊，詹子賢（圖）演出3安猛打賞、包辦3分打點，幫助兄弟以7比4奪下2連勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月7日
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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，中信兄弟詹子賢演出3安猛打賞、包辦3分打點，陳俊秀也有3安演出，敲出本季第3轟，終場兄弟以7比4擊退統一獅隊，讓獅隊4連勝中斷。

獅隊守備在1局下出狀況，江坤宇擊出的球造成二壘手林靖凱傳球失誤，再靠著捕手陳重羽捕逸上二壘，陳俊秀、黃韋盛接連敲安打，兄弟攻下1分，接著壘上跑者發動雙盜壘，陳俊秀盜上三壘後利用捕手傳球失誤跑回1分，詹子賢再敲二壘安打送回1分，兄弟取得3比0領先。

獅隊在3局上靠著林佳緯敲三壘安打追回1分，不過兄弟3局下再展開攻勢，江坤宇、陳俊秀、黃韋盛、詹子賢接連敲出安打，攻下2分；5局下詹子賢再敲1打點安打。

7局上獅隊的許哲晏從伍立辰手中轟出陽春全壘打，不過下個半局兄弟的陳俊秀也從劉予承手中回敬陽春砲，本季第3轟出爐。8局上獅隊攻占滿壘，陳聖平敲出安打追回2分，不過最終兄弟還是以7比4奪勝。

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兄弟先發投手鄭凱文此戰用87球投6局，被敲出4支安打，投2次保送、1次三振，僅失1分演出優質先發，奪下本季第2勝，獲選為單場MVP。

獅隊先發投手梅賽斯（Cristopher Mercedes）則是投4.2局被敲9支安打，投1次保送、4次三振，失掉6分含3責失，吞下敗投。（編輯：陳政偉）1140507

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