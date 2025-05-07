紀錄片走進校園尋動物同學 白心儀樂為「放鳥人」

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（中央社記者王寶兒台北7日電）走進台灣多所校園尋找動物身影，三立新聞團隊歷時2年製作3集紀錄片「我的動物同學」，主持人白心儀今天笑說，她應是參與動物野放最多的媒體人，還被野生動物保育團體封為最佳「放鳥人」。

為響應聯合國生物多樣性大會提出的全球行動目標，在擴展城市綠帶、建立野生動物棲息與移動廊道的呼聲下，校園被視為都市叢林中最具潛力的綠帶場域之一，三立因此製作「我的動物同學」紀錄片。

攝影團隊2年來走訪台灣大學、暨南大學、銘傳國小、達觀國中小、西松高中、東湖國中等南北多所學校，長時間駐點守候，捕捉動物最真實的身影。曾有攝影師為取得一幕食蟹獴畫面，在偽裝帳中苦守7天，才拍到短短幾秒鐘的可使用素材。

三立集團今天舉辦「我的動物同學」ESG紀錄片首映會，包含三立集團總經理高明慧、農業部次長杜文珍、衛福部次長林靜儀、文化部影視及流行音樂產業局副局長呂美莉等人皆出席與會。

白心儀分享，過去拍生態紀錄片走遍7大洲、踏上南北極，也與全球科學家對話，這次選擇最貼近生活的拍攝現場，想分享這部紀錄片的主角不是專家，而是與動物們一起學習的學生，「整部片充滿年輕的活力與對未來的希望。」

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高明慧致詞表示，過幾天就是母親節了，影片中最讓她感動的一刻，就是替懷孕的穿山甲媽媽進行超音波檢查時，在場保育人員和獸醫師聽到小生命強而有力的心跳聲，現場一片激動與歡呼，讓人難忘。

「我的動物同學」將於11日、18日與25日上午11時於三立都會台播出。（編輯：陳政偉）1140507