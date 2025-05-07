愛山林：董事長已交保 對公司營運不造成影響

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（中央社記者何秀玲台北7日電）愛山林於民國102年辦理對策略性投資人私募發行普通股時，董事長祝文宇疑違反證券交易法昨天遭檢調約談，今天凌晨諭令以新台幣1200萬元交保。愛山林發布重訊表示，祝文宇已於調查後交保，對公司營運幾乎不造成影響。

愛山林建設公司今天在重訊指出，據初步了解相關訊息，民國102年祝文宇剛入主愛山林時，對上市公司法令不熟，造成作業失誤與行政疏失，經清查目前已無相關情形，也未涉及愛山林近年營運情形。

愛山林表示，公司今年剛完成現金增資，目前財務狀況穩健、銷售業績也稱良好，且今年起將有不少建案陸續完工交屋，銷售率皆已達9成以上，完工後資金流入將相當充沛，不致出現任何財務問題。

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愛山林指出，至於愛山林興建中的建案仍將依進度持續施作，不會因董事長受到調查而有無法完工的情形發生，銷售業務也會持續進行，愛山林總體發展仍將持續穩定成長。

此外，愛山林表示，祝文宇已於調查後交保，對愛山林經營幾乎不會造成影響，況且愛山林在建設和銷售領域，都已有專業經理人操刀負責，各部門皆有良好分工且能獨立運作，無論將來案情如何發展，愛山林都能正常營運。（編輯：林興盟）1140507