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企業捐台北大學美術館傳收租 文化部：會協助解決

2025/5/7 18:40
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）李梅樹紀念館預計將落腳台北大學，傳出校方預估每年將收新台幣500萬元租金，讓紀念館大嘆營運壓力。文化部表示，民間美術館推動在地文史營運不易，將會協助解決營運租金。

台北大學去年5月與明緯公益基金會簽署備忘錄，由基金會出資新台幣3億元，協助校方興建LB07館。校方當時表示，除保留必要空間外，1至3樓空間出租給明緯基金會，或由基金會指定租給李梅樹文教基金會，提供李梅樹紀念館營運使用。

紀念館執行長李景文近日告訴中央社記者，是紀念館促成基金會捐錢給台北大學蓋樓，卻傳出未來校方每年將收取新台幣500萬元租金，對推動藝術文化、守護、教育的紀念館，是很大的負擔與壓力。

文化部政務次長李靜慧於4月26日，2025梅樹月活動開幕時，也獲悉館方的抱怨。她致詞時表示，推崇李梅樹紀念館堅持30年來，承傳藝術與教育，令人佩服，且民間經營美術館更顯辛苦。

李靜慧說，台北教育大學、台灣師範大學、亞洲大學、中國醫藥大學都有美術館；台北大學將擁有美術館，雖然慢了，但樂觀其成。

她說，清華大學除美術館，也有民間捐助推動的文物館、文學館，沒聽過有營運租金的問題。都同樣是國立大學，文化部將會協助一起努力解決營運與租金問題。

對此，台北大學今天回應中央社記者詢問表示，預估租金是依據空間與周邊的出租行情估算。與明緯公益基金會捐款備忘錄中，有提到租給基金會，或由基金會指定提供李梅樹文教基金會，營運李梅樹紀念館。

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校方說，除依「國有公用不動產收益原則」逕予出租之租金計收基準規定，李梅樹紀念館也可依文化藝術獎助及促進條例等相關規定，向主管機關或目的事業主管機關提出承租使用申請，學校配合評估合理租金。

校方說，目前工程規劃設計中，尚未開工。將等委託建築師團隊、完成設計後，預計於2029年初完成建案。（編輯：林恕暉）1140507

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