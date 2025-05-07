魔鷹連3場開轟成空響 雄鷹單場7失誤不敵龍隊

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職今天在澄清湖球場的賽事，台鋼雄鷹洋砲魔鷹連3場開轟，一度追平比數，不過雄鷹團隊發生7次失誤隊史最慘，終場味全龍隊以9比4擊退雄鷹，目前僅落後統一獅1場勝差。

龍隊在1局上就展開攻勢，陳子豪、李凱威敲安打後，吉力吉撈．鞏冠擊出滾地球，三壘手杜家明將球傳回本壘發生失誤，龍隊攻下1分，朱育賢再敲二壘安打，帶有2分打點，取得3比0領先。

雄鷹4局下在王柏融、魔鷹（Steven Moya）敲出安打後，郭阜林擊出高飛犧牲打，追回1分；6局下魔鷹從王維中手中轟出2分砲，一棒追平比分，連續3場開轟，近期7場出賽敲出7發全壘打，本季目前累積8轟穩居全壘打王。

不過龍隊在7局上一、二壘有人時，劉基鴻敲出安打送回超前分，吉力吉撈．鞏冠再敲安打，帶有2分打點；8局上朱育賢敲二壘安打後，劉俊緯再敲三壘安打送回1分，劉俊緯也因游擊手胡冠俞傳球失誤跑回1分，隨後李凱威再敲1打點安打。

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雄鷹在8局下追回1分，不過龍隊最終仍以9比4奪勝，此戰雄鷹團隊出現7次失誤，其中內野手杜家明、胡冠俞各包辦3次，外野手紀慶然1次，中職歷史上團隊單場最多失誤次數為8次，7次也是雄鷹隊史最慘。

龍隊先發投手王維中此戰用92球投5.2局，被敲出6支安打，投1次保送、4次三振，失掉3分；最終勝投由呂偉晟拿下，他上一次拿勝投已經是2021年5月7日的事情、剛好是4年前的今天。（編輯：陳政偉）1140507