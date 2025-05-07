PLG總冠軍戰瓊斯21分加團防奏效 領航猿扳回1城

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（中央社記者黎建忠台北7日電）PLG總冠軍賽桃園璞園領航猿今天繼續在主場迎戰富邦勇士，靠著洋將瓊斯攻下21分、11籃板，以及堅強的團隊防守，終場就以92比81獲勝，將系列賽扳成1比1平手。

拿下P. LEAGUE+聯盟（PLG）例行賽龍頭的領航猿，在總冠軍賽首戰意外以2分敗北；今天雙方繼續在領航猿主場交手，上半場結束，領航猿再以47比55落後勇士。

不過第3節戰局丕變，領航猿靠著出色的團隊防守，讓勇士單節僅進帳14分，領航猿也在第3節終了前1分47秒，靠著關達祐三分球命中後，取得71比68的領先。

第4節勇士進攻持續當機，單節只有拿到12分，讓領航猿穩穩帶走勝利。

替補出賽的領航猿洋將瓊斯（Jarrod Jones）攻下全隊最高的21分、外帶11籃板，葛拉漢（Treveon Graham）挹注了17分。

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在例行賽打出MVP身價、平均每場17.3分的盧峻翔，今天雖拿下13分，但命中率依舊不理想只有25%，其中三分球7投0中；盧峻翔在總冠軍賽前2戰，合計命中率僅18%。

替補15分鐘繳出7分、3籃板，還貢獻2次關鍵抄截的關達祐，賽後接受轉播單位訪問時表示，「中場休息的時候，教練有提醒我們防守的重要性，所以下半場就有拿出我們該有的防守強度。」（編輯：陳政偉）1140507