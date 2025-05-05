PLG莫巴耶飆26分 勇士總冠軍賽首戰旗開得勝

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（中央社記者陳容琛桃園5日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士今天靠著外籍生莫巴耶狂轟全場最高26分，幫助球隊在總冠軍賽首戰以78比76擊敗桃園璞園領航猿，率先在系列戰開胡。

PLG總冠軍賽今天在桃園市立綜合體育館點燃戰火，由握有主場優勢的領航猿與勇士正面交鋒，首節在洋將伯朗（Alec Brown）帶動下，領航猿開局打出8比0攻勢，並保持領先位置，甚至一度擴大為15分差。沒想到領航猿在第2節中段投籃失準，導致僅帶著3分領先進入中場休息。

然而領航猿易籃後仍未能即時找回投籃手感，尤其在決勝節擋不住勇士外籍生莫巴耶（Mouhamed Mbaye）強勢發揮，因而葬送領先地位，即便李家慷在終場前57.48秒飆進關鍵三分彈、成功逆轉比分，但莫巴耶接著繳出5罰4中數據，隨著伯朗無緣投進致勝一擊，領航猿最後以2分之差惜敗。

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此役莫巴耶攻下全場最高26分，其中在第4節獨拿14分，成為勇士能夠逆轉的關鍵原因。而領航猿洋將伯朗同樣進帳26分，外帶14籃板，可惜無法率隊捍衛主場，至於蟬聯PLG年度最有價值球員（MVP）的盧峻翔本場手感冰冷，全場16投僅2中，進帳5分、7籃板。

勇士執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪表示，從比分、兩隊命中率就知道本場有很多身體對抗，「雖然一開始有點亂，但其實我們有備而來，後來也慢慢進入狀況，運用很多策略限制伯朗、盧峻翔。」（編輯：張雅淨）1140505