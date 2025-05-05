PLG盧峻翔總冠軍賽首戰熄火 將專注接下來賽事

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（中央社記者陳容琛桃園5日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天在總冠軍賽首戰以76比78不敵台北富邦勇士，其中年度MVP得主盧峻翔僅進帳5分，他表示將專注在接下來賽事。

本季蟬聯PLG年度最有價值球員（MVP）的盧峻翔，出色得分能力是領航猿可以在例行賽稱王的關鍵，然而他在今天的總冠軍賽首戰遭到勇士重兵看守，導致投籃命中率不佳，全場16投僅2中、進帳5分，還出現4次失誤，無緣帶領球隊在總冠軍賽拔得頭籌。

盧峻翔賽後接受媒體聯訪時自評，狀況確實不是很好，因此沒有想要多說什麼，「今天過了就過了，專注在接下來的比賽，還是很相信隊友跟教練。」

除了盧峻翔發揮不如預期，領航猿全場獲得14次罰球，沒想到僅投進4顆，罰球命中率28.57%甚至比三分球命中率還低，同樣是落敗的關鍵因素之一，領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）也坦承進攻端表現不佳，「這樣的罰球命中率真的很難贏球。」

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不過，卡米諾斯認為，終場前3個關鍵play皆未得到哨聲，先是勇士後衛陳又瑋在場邊發球5秒違例，隨後勇士短暫停沒有即時回到場上，已經構成延誤比賽、能夠吹技術犯規，加上執行最後一擊的洋將伯朗（Alec Brown）被周桂羽犯規，「我們確實攻得不好，但每次吹判有問題都是富邦得利。」

下一戰領航猿將在7日持續於主場迎戰勇士，飆進重要三分彈、一度幫助領航猿逆轉的後衛李家慷則提到，今天節奏被對手帶著走，又無法找到破解方式，尤其罰球絕對要再改進，「回去做好調整。」（編輯：陳正健）1140505