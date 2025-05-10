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PLG金恩全能發揮 勇士勝領航猿總冠軍賽2比1領先

2025/5/10 18:19
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（中央社記者陳容琛台北10日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天在洋將金恩的19分、10籃板、6助攻全能演出下，在總冠軍賽第3戰以88比81擊敗桃園璞園領航猿，系列戰取得2比1領先。

7戰4勝制的PLG總冠軍賽，勇士帶著1勝1負回到主場，持續與領航猿正面交鋒，雖然前3節打完陷入1分落後，不過勇士在決勝節表現亮眼，尤其靠著洋將金恩（Nick King）單節6分、2助攻帶頭衝，最後以7分之差成功捍衛主場，再度要回系列戰的領先位置。

此役勇士洋將金恩繳出19分、10籃板、6助攻的全能成績單，外籍生莫巴耶（Mouhamed Mbaye）同樣挹注19分。而領航猿則以洋將葛拉漢（Treveon Graham）拿下全場最高29分為最佳，至於年度最有價值球員（MVP）得主盧峻翔手感依舊低迷，僅進帳11分。

勇士執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪表示，很開心回到主場拿下勝利，並提到在上半場修正進攻方向、重心，即便下半場專注度有點鬆掉，但仍收到不錯成效，同時預告第4戰將持續、增加一些攻擊策略，希望再把分數堆高。

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領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）提到，整場戰況一直很膠著，可惜因為小細節輸掉比賽，但他仍相信球員有能力突破對手，特別點名李家慷、盧峻翔及洋將伯朗（Alec Brown）的投籃命中率還有提升空間，「相信他們會回穩，也滿意這場球員的拚勁、防守強度。」

總冠軍賽意外陷入低潮，盧峻翔坦言也不知道怎麼了，甚至中場休息一度覺得自己正在與這個世界對抗，此時領航猿副領隊陳信安鼓勵他把不好的事情忘掉，「我知道大家對我很多期待，希望找回狀態，面對現在的困境。」（編輯：張雅淨）1140510

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