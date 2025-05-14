PLG盧峻翔怒吼壓力釋放 飆28分招牌慶祝手勢再現

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（中央社記者陳容琛台北14日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔今天跨出心魔，攻下全場最高28分，甚至招牌「比手錶」慶祝手勢再現，他形容有種壓力釋放的感覺。

PLG總冠軍賽採7戰4勝制，領航猿前3戰打完陷入1勝2負劣勢，今天第4戰作客台北富邦勇士力求避免遭到聽牌，即便帶著落後進入第4節，但靠著盧峻翔、李家慷在決勝節及時甦醒、合計攻下21分，幫助領航猿最後以91比75獲勝，同時將系列戰扳成2比2平手。

值得一提的是，蟬聯年度最有價值球員（MVP）的盧峻翔，在這次總冠軍賽前3戰發揮不如預期，導致他一直帶著低落情緒上陣，連同影響到睡眠，所幸感受到隊友、教練滿滿愛的鼓勵，幫助盧峻翔終於在今天跨出心魔，攻下全場最高28分，並成為球隊逆轉的功臣。

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李家慷賽後接受媒體聯訪時藉機向盧峻翔暖心喊話，「就算全世界與你為敵，也不要忘記領航猿大家庭都會在背後默默支持你。」第4節一度興奮怒吼的盧峻翔則表示，有一種釋放壓力的感覺，並提到其實起初沒有要比招牌手勢，因為系列賽還沒結束，不過在隊友提醒下還是奮力「比手錶」慶祝。

盧峻翔透露，場外獲得球迷、教練給予的信心鼓勵，尤其是總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）直言有空檔就出手，不用在意出手次數，讓他內心充滿感動，「用這場表現回饋給他們。」（編輯：楊昭彥）1140514