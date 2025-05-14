PLG盧峻翔飆28分帶頭衝 領航猿總冠軍賽扳平勇士

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北14日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著盧峻翔狂飆28分，尤其決勝節豪取13分，最後以91比75擊敗台北富邦勇士，將總冠軍賽系列戰扳成2比2平手。

PLG總冠軍賽採7戰4勝制，尋求隊史首座冠軍的領航猿，前3戰打完陷入1勝2敗劣勢，今天作客勇士力拚扳平戰局，前3節雙方戰況膠著，領航猿帶著1分落後進入決勝節，不過在李家慷、盧峻翔輪番跳出來飆分情況下，打出一波13比1攻勢，一舉逆轉比分，最後也如願扳平系列戰。

此役盧峻翔掃除前3戰手感不佳的陰霾，狂飆全場最高28分，尤其第4節獨攬13分，甚至比出招牌的「比手錶」慶祝動作，搭配李家慷同樣在決勝節找回手感，加上洋將伯朗（Alec Brown）挹注「雙10」18分、15籃板，成為領航猿成功逆轉的關鍵。

至於勇士部分，以外籍生莫巴耶（Mouhamed Mbaye）攻下19分、8助攻為最佳，洪楷傑投進4顆三分球、貢獻12分，而洋將威希（Jeffree Withey）則拿下11分、14籃板。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後接受媒體聯訪時表示，致勝關鍵是團隊僅發生9次失誤，並提到雖然總冠軍賽期間還飛往蒙古征戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，但還是透過影片讓球員知道如何降低失誤，「今天我們在進攻端很有耐心，從對手防守模式找到最好的機會。」

透過 Google News 追蹤中央社

下一戰領航猿將在17日回到主場力拚率先取得聽牌優勢，卡米諾斯透露，前幾天到蒙古比賽非常累，因此需要好好休息。

另外，威希在第4節剩下8分34秒，以不當手勢批評、侮辱裁判，PLG聯盟依賽事章程第4章聯盟球員行為準則第25.2條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作，亦不得恣意毀損賽事現場之物品，影響比賽之進行」，處以罰款新台幣1萬5000元。（編輯：陳政偉）1140514