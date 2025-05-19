PLG盧峻翔砍19分領軍 領航猿勝勇士逼出第7戰

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（中央社記者陳容琛桃園19日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著盧峻翔飆進全場最高19分，在總冠軍賽第6戰以83比67擊敗台北富邦勇士，成功延長戰線、逼出決勝第7戰。

在7戰4勝制的PLG總冠軍賽，領航猿前役落敗遭到聽牌情況下，今天第6戰面臨背水一戰，上半場靠著盧峻翔、葛拉漢（Treveon Graham）接連飆進外線，搭配布依德（Julian Boyd）坐鎮禁區，手握雙位數領先，甚至在下半場一度擴大超過20分差。

然而領航猿在第4節差點擋不住勇士的反撲，所幸李家慷在終場前1分47秒挺身而出，投進鎖定戰果的三分彈，最後如願逼出第7戰，同時是PLG總冠軍賽史上首度打滿7場決勝負。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後接受媒體聯訪表示，此役球員專注在防守對位，也回到應該有的心態應戰，雖然第3節比較不順，但依舊找到方式終結比賽，「第7戰是沒有贏就回家的比賽，目標維持一樣專注度，不用想後面事情。」

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此役盧峻翔攻下全場最高19分，另外傳出6次助攻，他認為這場展現出領航猿的韌性，尤其拚勁從開局保持到結束，就算過程中有些亂流，自己還是努力把大家的專注度找回來。

PLG總冠軍賽第7戰將於21日登場，屆時領航猿在主場面對勇士，尋求隊史首座冠軍。盧峻翔強調，目前心態還不能鬆懈，因為下一場是最重要比賽，「畢竟訓練這麼久，沒有什麼好說，一樣不放棄展現韌性。」（編輯：張雅淨）1140519

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟總冠軍賽第6戰19日晚間在桃園市立體育館舉行，台北富邦勇士以67比83不敵桃園璞園領航猿，總冠軍賽將打第7戰。圖為拿下11分11籃板的勇士球員莫巴耶（白衣）。中央社記者吳家昇攝 114年5月19日