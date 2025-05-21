PLG卡米諾斯奪冠披巴斯克旗幟 喊台灣是很棒國家

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（中央社記者陳容琛桃園21日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天勇奪隊史首冠，總教練卡米諾斯賽後身披巴斯克自治區的旗幟，他解釋是與家鄉的連結，並稱讚台灣是很棒的國家。

採7戰4勝制的PLG總冠軍賽今天舉行決勝第7戰，尋求隊史首冠的領航猿今天靠著盧峻翔、洋將葛拉漢（Treveon Graham）在決勝節聯手發威，最後以89比86逆轉台北富邦勇士，如願在主場拋下橘色彩帶。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後興奮披上西班牙巴斯克自治區（Basque Country）的旗幟，他在接受媒體聯訪時解釋，這個旗幟是與家鄉連結的依靠，「畢竟平常沒有什麼時間放假，想要回家很困難」。

卡米諾斯更指出，自己的國家認同是巴斯克人，而非西班牙人，因為巴斯克擁有與西班牙不同的文化、語言，甚至當地有想要獨立聲音出現，「我覺得跟台灣的處境很像，即便有些人對台灣不是很認同，但我覺得這片土地是很棒且美麗的國家。」

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已經來到台灣執教4個賽季，卡米諾斯卻不斷與冠軍擦肩而過，然而他持續抱著「相信就會改變」想法，如今終於捧起夢寐以求的冠軍金盃，他透露贏球真的很不容易，而奪冠後當下立刻回到休息室打給最支持自己的媽媽，並忍不住落下男兒淚。

卡米諾斯提到，雖然在台灣執教生涯看似一帆風順，但在異地工作難免碰到挫折，尤其在球隊失利後，好幾次走回休息室球員都在哭，只能一直鼓勵球員，相信總有一天會有好結果，「這是屬於球員的時刻，他們值得這座冠軍」。（編輯：楊昭彥）1140521