PLG盧峻翔全票蟬聯年度MVP 隊友伯朗摘年度洋將

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（中央社記者陳容琛台北3日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿本土球星盧峻翔今天確定以滿分150分成為聯盟史上第2名蟬聯年度最有價值球員（MVP），而隊友伯朗則拿下年度洋將。

上季摘下PLG年度最有價值球員殊榮的盧峻翔，本季表現持續進化，僅有1場比賽得分未達雙位數，場均貢獻17.9分排名聯盟第5，而且是本土球員最高，並外帶4.4籃板、3.1助攻，不僅幫助領航猿勇奪例行賽龍頭寶座、證明自己依舊是PLG看板球星，還率隊在東超聯賽拿下亞軍。

不僅如此，盧峻翔連續3季皆有蟬聯單月最有價值球員，生涯累積6次單月最有價值球員也是聯盟紀錄，最後獲得外界高度肯定，在30張選票含球迷的2張選票中，全數拿到5分，以滿分150分技壓隊友李家慷、台鋼獵鷹後衛谷毛唯嘉，成為聯盟史上第2名連續2年摘下年度最有價值球員。

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另外，領航猿高砲塔的中鋒伯朗（Alec Brown）本季在領航猿扮演更重要角色，場均攻下17.1分、9籃板，還有2.3阻攻，搭配超過40%的三分球命中率，幫助他在年度洋將的票選中拿下15張5分，以總分98分擊敗高雄鋼鐵人後衛艾賽亞（Isaiah Briscoe）、台北富邦勇士中鋒威希（Jeff Withey），最後由伯朗贏得年度洋將殊榮。

至於在年度第一隊部分，年度最有價值球員的盧峻翔、年度洋將的伯朗雙雙入選，加上年度第6人的李家慷、獵鷹後衛谷毛唯嘉及本季轉戰鋼鐵人的陳范柏彥，而且除了盧峻翔外，其餘4名球員皆是生涯首度入選年度第一隊。（編輯：李亨山）1140503