加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

PLG勇士拚5年第4冠 以挑戰者心態面對領航猿

2025/4/28 23:23（4/29 12:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士28日以110比90擊敗台鋼獵鷹，確定取得總冠軍賽門票，接下來將與桃園璞園領航猿爭奪冠軍金盃，陣中主力周桂羽（持球者）期盼大家記住贏球感覺，並在場上打出勇士擅長的轉換快攻。（PLG提供）中央社記者陳容琛提供 114年4月29日
台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士28日以110比90擊敗台鋼獵鷹，確定取得總冠軍賽門票，接下來將與桃園璞園領航猿爭奪冠軍金盃，陣中主力周桂羽（持球者）期盼大家記住贏球感覺，並在場上打出勇士擅長的轉換快攻。（PLG提供）中央社記者陳容琛提供 114年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士今天確定重返總冠軍賽，將力拚5年來第4座冠軍，執行教練吳永仁表示，接下來將帶著挑戰者心態面對桃園璞園領航猿。

過去曾在PLG締造3連霸的勇士，上季卻無緣挺進季後賽，不過今年強勢捲土重來，隨著今天在客場以110比90擊敗台鋼獵鷹、取得季後賽關鍵第3勝，如願搶下總冠軍賽門票，接下來勇士將迎戰例行賽龍頭的領航猿，力拚5年來第4座冠軍金盃。

勇士執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪時稱讚，獵鷹是非常有韌性的球隊，並感謝對手給予高強度的激烈對抗，激發出更好的勇士，「我們將帶著挑戰者心態面對領航猿，相信經過季後賽洗禮，我們很有機會挑戰他們，總冠軍賽一定會非常精彩，請大家拭目以待。」

google news透過 Google News追蹤中央社

具有冠軍賽經驗的周桂羽則認為，3場勝利贏得都不輕鬆，並從中看見很多內在問題、團隊發生的狀況，期盼在總冠軍賽前找到解決方法，並打出勇士擅長的轉換快攻，「希望大家記住贏球的感覺，然後在總冠軍賽前做一些修正。」

至於落敗的獵鷹確定本季提前結束，外籍總教練柯納（Raoul Korner）提到，雖然很可惜未能參與總冠軍賽，不過肯定球員這一整年的進步，相較於一年前跨出很大一步突破，「即便距離目標還有一些距離，但很開心看見球員變得更好，代表我們正走在正確的道路上。」（編輯：陳正健）1140428

#PLG
#台鋼獵鷹
#吳永仁
#台北富邦勇士
#總冠軍賽
#領航猿
吳永仁
PLG金恩飆準大三元 勇士氣走獵鷹季後賽聽牌PLG勇士贏球威希卻受傷 教練譴責獵鷹鉑金
PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
PLG金恩飆準大三元 勇士氣走獵鷹季後賽聽牌
23
更多編輯台推薦新聞：