PLG勇士拚5年第4冠 以挑戰者心態面對領航猿

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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 台北富邦勇士今天確定重返總冠軍賽，將力拚5年來第4座冠軍，執行教練吳永仁表示，接下來將帶著挑戰者心態面對桃園璞園領航猿。

過去曾在PLG締造3連霸的勇士，上季卻無緣挺進季後賽，不過今年強勢捲土重來，隨著今天在客場以110比90擊敗台鋼獵鷹、取得季後賽關鍵第3勝，如願搶下總冠軍賽門票，接下來勇士將迎戰例行賽龍頭的領航猿，力拚5年來第4座冠軍金盃。

勇士執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪時稱讚，獵鷹是非常有韌性的球隊，並感謝對手給予高強度的激烈對抗，激發出更好的勇士，「我們將帶著挑戰者心態面對領航猿，相信經過季後賽洗禮，我們很有機會挑戰他們，總冠軍賽一定會非常精彩，請大家拭目以待。」

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具有冠軍賽經驗的周桂羽則認為，3場勝利贏得都不輕鬆，並從中看見很多內在問題、團隊發生的狀況，期盼在總冠軍賽前找到解決方法，並打出勇士擅長的轉換快攻，「希望大家記住贏球的感覺，然後在總冠軍賽前做一些修正。」

至於落敗的獵鷹確定本季提前結束，外籍總教練柯納（Raoul Korner）提到，雖然很可惜未能參與總冠軍賽，不過肯定球員這一整年的進步，相較於一年前跨出很大一步突破，「即便距離目標還有一些距離，但很開心看見球員變得更好，代表我們正走在正確的道路上。」（編輯：陳正健）1140428