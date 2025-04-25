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PLG金恩飆準大三元 勇士氣走獵鷹季後賽聽牌

2025/4/25 22:44（4/25 22:56 更新）
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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）台北富邦勇士隊25日迎戰台鋼獵鷹隊，靠洋將金恩（圖）攻下「準大三元」24分、10籃板、8助攻，最後以108比105險勝獵鷹，率先在季後賽首輪取得2比0聽牌優勢。（PLG提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月25日
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）台北富邦勇士隊25日迎戰台鋼獵鷹隊，靠洋將金恩（圖）攻下「準大三元」24分、10籃板、8助攻，最後以108比105險勝獵鷹，率先在季後賽首輪取得2比0聽牌優勢。（PLG提供）中央社記者陳容琛傳真 114年4月25日
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（中央社記者陳容琛台北25日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）台北富邦勇士隊今天靠洋將金恩攻下「準大三元」24分、10籃板、8助攻，最後以108比105氣走台鋼獵鷹隊，率先在季後賽首輪聽牌。

力拚重返冠軍榮耀的勇士在主場台北和平籃球館迎戰獵鷹，即使帶著9分落後進入中場休息，但易籃後急起直追，尤其第3節在金恩（Nicolas King）單節12分帶領下逆轉戰局，決勝節更靠洋將威希（Jeffree Withey）關鍵補籃鎖定戰果，最後以3分之差險勝獵鷹，在5戰3勝制系列戰取得聽牌。

勇士這場更換洋將陣容、改讓金恩上陣，金恩也以「準大三元」表現回報。勇士執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪表示，陣中2名小洋將都剛傷癒復出，經教練團討論，早已設定洋將輪替，讓他們能帶著最佳狀態上陣。

金恩說，上場希望串聯隊友，展現自己最好的一面，同時成為場上的聲音，幫球隊維持跟第1戰相同的化學效應。

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距晉級總冠軍賽僅剩1場勝利，勇士接下來將前進獵鷹主場鳳山體育館；吳永仁表示，絕對想避免遭對手延長戰線，而獵鷹在鳳山體育館熟悉度應沒勇士好，「希望第3戰可以直接拿下來。」

陷入絕境的獵鷹總教練柯納（Raoul Korner）說，期望球員帶著渴望延長戰線心態應戰，「我們的表現不應該被橫掃」，希望球迷到主場幫獵鷹加油；這場貢獻11分、8籃板的謝宗融表示，錯失很多贏球機會，目標回主場尋求季後賽首勝。（編輯：李明宗）1140425

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