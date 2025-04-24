PLG勇士練球首度全隊到齊 許晉哲對季後賽有信心

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士與台鋼獵鷹今晚將展開季後賽首場對決，勇士總教練兼領隊許晉哲表示，上週練球首度全隊到齊、沒有傷兵，目前球隊應該是最好的狀況。

例行賽分居第2、3的勇士、獵鷹將先在季後賽首輪進行5戰3勝制對決，勝隊將前進總冠軍賽，與桃園璞園領航猿爭冠。

勇士首戰在主場台北和平籃球館迎戰獵鷹，許晉哲賽前接受媒體聯訪時表示，本季球隊先是發生莫巴耶首戰打完就掛傷號，3月歸隊後又換成2名小洋將金恩（Nicholas King）、柏德（Jabari Bird）受傷，本土球員也持續有傷兵問題。

許晉哲提到，上週練球是本季首度全隊到齊，目前球隊應該是最好的狀況，希望球隊能繼續維持，並贏下3場比賽、晉級總冠軍賽。

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談到勇士首戰登錄3名洋將，選擇由柏德搭配威希（Jeff Withey）與沃特斯（Brandon Walters）。許晉哲表示，相較於金恩是肋骨遭撞傷，因抽筋拉傷退場的柏德傷勢恢復較快，考量傷勢和團隊配合問題，選擇首戰先登錄柏德。

許晉哲指出，金恩一直想要買防撞衣，預計這1、2天會到貨，他透露，不排除金恩明天第2戰就會打。（編輯：龍柏安）1140424