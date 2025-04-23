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PLG率領航猿奪例行賽龍頭 卡米諾斯蟬聯年度教練

2025/4/23 12:51（4/23 13:11 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+23日公布部分年度獎項，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯本季再度率隊拿下例行賽龍頭，蟬聯年度教練。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月23日
台灣職籃P. LEAGUE+23日公布部分年度獎項，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯本季再度率隊拿下例行賽龍頭，蟬聯年度教練。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月23日
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職籃PLG今天公布部分年度獎項，桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯本季再度率隊奪例行賽龍頭，蟬聯年度教練，領航猿的李忠恕獲選年度GM，台北富邦勇士則首度拿下年度主場。

P. LEAGUE+領航猿上季首度闖進總冠軍賽，最終不敵新北國王，以亞軍作收，本季本土球員延續既有班底出擊，盧峻翔、李家慷都有出色表現，而洋將則找來布依德（Julian Boyd）、瓊斯（Jarrod Jones）助陣，搭配原本的葛拉漢（Treveon Graham）、伯朗（Alec Brown），擁有穩定洋將戰力。

PLG發布新聞稿，領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）第3年帶領球隊，在兼顧PLG、東亞超級聯賽（EASL）及亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽3個賽事情況下，依舊展現絕佳的調兵遣將功力，除以18勝6敗率隊蟬聯例行賽龍頭外，領航猿也拿下EASL亞軍，卡米諾斯在完成年度教練連霸後，接下來將力拚隊史首冠。

至於領航猿團隊在董事長李忠恕帶領下，賦予團隊成員GM的思維，拿出最好的表現，李忠恕及其團隊在32張選票（含4張GM選票）中拿下24張5分、以總分134分獲選為年度GM。

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年度主場部分，PLG指出，首度獲獎的勇士以高規格致力打造職業規格賽事、推動主場經營。本季勇士主場在場館燈光、硬體、周邊活動等各方面不斷優化，更引進美國職籃NBA、美國職業棒球大聯盟MLB同款的Gift Tank禮物車，將精美好禮送至球場各角落，增加與現場球迷的互動性，成為台籃史上首支使用禮物車的球團。

此外，勇士還規劃各式主題活動，吸引大批球迷進場支持，本季例行賽進場總人數高達7萬488人，每場平均吸引5874名球迷進場，連續5年進場人數高居聯盟第1。（編輯：張雅淨）1140423

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