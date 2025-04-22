PLG籃板阻攻抄截3冠王 喬迪獲選年度防守球員

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄鋼鐵人洋將喬迪本季囊括籃板、阻攻、抄截3冠王後，在年度防守球員票選中擊敗台北富邦勇士洋將威希，再添個人獎項。

鋼鐵人洋將喬迪（Jordy Tshimanga）本季曾單場抓下30籃板，也曾送出7阻攻，並憑藉敏捷身手，單場有過5抄截表現，以平均17籃板、2.5阻攻、1.8抄截成績，成為籃板、阻攻及抄截3冠王，防守對球隊重要性不言可喻。

PLG今天公布2024-25球季部分年度獎項票選結果，喬迪在年度防守球員票選中拿下79分，擊敗勇士洋將威希（Jeff Withey）75分，獲得年度防守球員獎項肯定。

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年度防守第一隊方面，PLG表示，總共入選3名前場及2名後場球員，前場部分，由喬迪領軍，搭配台鋼獵鷹雙星謝宗融（場均8.0籃板，為聯盟非外籍球員第1）及蓋比（場均1.1阻攻，為聯盟非外籍球員第1）。

後場部分，桃園璞園領航猿的李家慷場均1.7抄截、3.2籃板，搭配勇士的周桂羽1.4抄截、2.8籃板，兩人擁有積極防守意識，時常不畏懼地貼身防守對方後場重點球員，成為教練眼中最佳的防守大鎖。（編輯：張雅淨）1140422