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PLG艾賽亞、喬迪包辦5項年度數據獎項 鋼鐵人寫紀錄

2025/4/16 15:49（4/16 16:21 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+16日表示，高雄鋼鐵人成為史上第1支單季囊括5項年度數據獎項隊伍，其中洋將艾賽亞拿下得分王及助攻王。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月16日
台灣職籃P. LEAGUE+16日表示，高雄鋼鐵人成為史上第1支單季囊括5項年度數據獎項隊伍，其中洋將艾賽亞拿下得分王及助攻王。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月16日
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職籃PLG高雄鋼鐵人雖無緣季後賽，但洋將艾賽亞拿下得分王及助攻王，喬迪奪得籃板王、阻攻王及抄截王；PLG今天表示，鋼鐵人成為史上第1支單季囊括5項年度數據獎項隊伍。

台灣職籃P. LEAGUE+鋼鐵人在戰力大搬風情況下，本季以2勝22敗作收，勝率不到1成，但卻攻占5大年度數據獎項榜首，成為最大贏家。

PLG發布新聞稿表示，洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）本季加盟鋼鐵人，華麗的運球，搭配多元進攻手段，個人得分屢創本季新高，其中4月5日對戰台鋼獵鷹一役，更轟下45分，創下本季聯盟個人單場得分紀錄。

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艾賽亞不僅擁有進攻破壞力，還能帶球切入、吸引防守，然後分球給有空檔隊友，創造得分機會，以創聯盟紀錄平均32.8分及8.4助攻拿下得分、助攻雙冠王。

相較於艾賽亞提供進攻火力，鋼鐵人的喬迪（Jordy Tshimanga）則在防守有所貢獻，本季曾單場抓下30籃板，也曾送出7阻攻驚艷全場，並憑藉敏捷身手，單場也曾有5抄截表現，以平均17籃板、2.5阻攻、1.8抄截成績，成為籃板、阻攻及抄截3冠王。（編輯：陳仁華）1140416

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艾賽亞
PLG張鎮衙飆18分 勇士攜5連勝進季後賽PLG伯朗飆28分 領航猿痛宰鋼鐵人
喬迪
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