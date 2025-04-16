加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
淘寶登記營業項目不符 經濟部裁罰120萬、限期未改正可要求撤資
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG1/300
首頁 / 運動

PLG總冠軍賽 陳建州：近日再調賽程、球迷可期待

2025/4/16 14:34（4/16 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯日前砲轟總冠軍賽賽程安排，可能失去前2場主場優勢，台灣職籃PLG副會長陳建州（圖）16日表示，預計這1、2天公布新版賽程。中央社記者黃巧雯攝 114年4月16日
桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯日前砲轟總冠軍賽賽程安排，可能失去前2場主場優勢，台灣職籃PLG副會長陳建州（圖）16日表示，預計這1、2天公布新版賽程。中央社記者黃巧雯攝 114年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯日前砲轟總冠軍賽賽程安排，可能失去前2場主場優勢，台灣職籃PLG副會長陳建州今天表示，預計這1、2天公布新版賽程，並要球迷可以期待。

台灣職籃P. LEAGUE+季後賽將在4月24日點燃戰火，富邦勇士、台鋼獵鷹將在首輪交鋒，贏家將前進總冠軍賽與領航猿爭冠。

領航猿按規定享有第1、2、5、7戰的主場優勢，但根據PLG聯盟日前公布2個賽程版本，領航猿不僅在總冠軍賽期間還得飛往蒙古參加亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，考量桃園巨蛋檔期因素，經協調後，若是勇士晉級，勇士享有第1、2、5場主場優勢，第3、4、6、7場則在領航猿主場進行。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）日前對賽程表達不滿，直言是聯盟在操縱，聯盟日前已發布聲明強調，賽程規劃是經協調後的最大共識，也是2個球團都同意，而非聯盟操控的結果。

陳建州今天接受媒體聯訪時表示，總冠軍賽賽程牽涉到考量世壯運、場館租借，以及必須配合東亞區資格賽隊伍行程，調整原本租借好的場館。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳建州提及，在第一版賽程公布後，了解球迷、球團都有些反映，因此持續設法優化賽程，以符合球迷期待，他除了感謝球團老闆提供協助，並預告將在這1、2天公布新版的總冠軍賽賽程，「不會讓球迷失望，請大家期待一下。」

談到新版的總冠軍賽程，領航猿能否都保有前2場主場優勢，陳建州並未明確回應僅說：「期待。」（編輯：李錫璋）1140416

陳建州
因應關稅衝擊 生技業者提「世界工廠」概念
卡米諾斯
領航猿教頭砲轟總冠軍賽賽程 PLG：非聯盟能操控PLG李家慷繳生涯代表作 總教練拉票年度第6人
PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
領航猿教頭砲轟總冠軍賽賽程 PLG：非聯盟能操控
53
更多編輯台推薦新聞：