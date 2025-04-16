PLG總冠軍賽 陳建州：近日再調賽程、球迷可期待

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯日前砲轟總冠軍賽賽程安排，可能失去前2場主場優勢，台灣職籃PLG副會長陳建州今天表示，預計這1、2天公布新版賽程，並要球迷可以期待。

台灣職籃P. LEAGUE+季後賽將在4月24日點燃戰火，富邦勇士、台鋼獵鷹將在首輪交鋒，贏家將前進總冠軍賽與領航猿爭冠。

領航猿按規定享有第1、2、5、7戰的主場優勢，但根據PLG聯盟日前公布2個賽程版本，領航猿不僅在總冠軍賽期間還得飛往蒙古參加亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，考量桃園巨蛋檔期因素，經協調後，若是勇士晉級，勇士享有第1、2、5場主場優勢，第3、4、6、7場則在領航猿主場進行。

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）日前對賽程表達不滿，直言是聯盟在操縱，聯盟日前已發布聲明強調，賽程規劃是經協調後的最大共識，也是2個球團都同意，而非聯盟操控的結果。

陳建州今天接受媒體聯訪時表示，總冠軍賽賽程牽涉到考量世壯運、場館租借，以及必須配合東亞區資格賽隊伍行程，調整原本租借好的場館。

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陳建州提及，在第一版賽程公布後，了解球迷、球團都有些反映，因此持續設法優化賽程，以符合球迷期待，他除了感謝球團老闆提供協助，並預告將在這1、2天公布新版的總冠軍賽賽程，「不會讓球迷失望，請大家期待一下。」

談到新版的總冠軍賽程，領航猿能否都保有前2場主場優勢，陳建州並未明確回應僅說：「期待。」（編輯：李錫璋）1140416