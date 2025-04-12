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領航猿教頭砲轟總冠軍賽賽程 PLG：非聯盟能操控

2025/4/12 23:14（4/12 23:21 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+聯盟桃園璞園領航猿隊總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）12日不滿總冠軍賽賽程安排，直言是不尊重領航猿，質疑聯盟在操縱。圖為114年4月1日領航猿出賽時畫面。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月12日
台灣職籃P. LEAGUE+聯盟桃園璞園領航猿隊總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）12日不滿總冠軍賽賽程安排，直言是不尊重領航猿，質疑聯盟在操縱。圖為114年4月1日領航猿出賽時畫面。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年4月12日
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯不滿總冠軍賽賽程安排，可能會失去前2場主場優勢，質疑是PLG聯盟操作，PLG發聲明表示，賽程規劃是經球團協調後的最大共識，非聯盟能操控結果。

台灣職籃P. LEAGUE+季後賽將在4月24日開打，台北富邦勇士與台鋼獵鷹將先進行5戰3勝制系列賽，勝隊將前進總冠軍賽與領航猿爭冠，但PLG日前公布的總冠軍賽賽程卻有2個版本。

不僅如此，領航猿在總冠軍賽期間可能得赴蒙古參加亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，舟車勞頓也考驗球隊體能與調節能力。

領航猿以例行賽龍頭之姿直接挺進總冠軍賽，按規定享有第1、2、5、7戰的主場優勢，若是獵鷹晉級，7戰4勝制總冠軍戰首戰將於5月5日在領航猿主場桃園巨蛋開打。

不過，若領航猿總冠軍賽對手是勇士，勇士享有第1、2、5場主場優勢，第3、4、6、7場則在領航猿主場進行，也讓領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）今天對這版本賽事安排表達不滿，直言是不尊重領航猿，質疑是聯盟在操縱。

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PLG日前公告賽程已解釋，因桃園巨蛋檔期因素，經協調後，領航猿同意這個系列賽前2場從勇士主場台北和平籃球館先進行，晚間再度發布聲明重申，聯盟、領航猿、勇士3方已討論數個月，目前賽程規劃是經協調後的最大共識，也是2個球團都同意的，而非聯盟操控的結果。

聯盟強調，絕對尊重且配合季後賽球隊的要求，且持續溝通、協調當中。（編輯：龍柏安）1140412

卡米諾斯
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