PLG助勇士鎖定例行賽第2 威希首度獲選單月MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天公布2024-25球季3月最有價值球員（MVP），由幫助台北富邦勇士鎖定例行賽第2名的洋將威希，首度獲得這項殊榮。

本季新加入勇士的洋將威希（Jeff Withey），出賽18場有17場得分、籃板有「雙十」表現，不僅為球隊提供穩定火力來源，還能捍衛禁區、鞏固籃板。

不僅如此，威希幫助勇士在3月拿下6勝1敗，除了取得季後賽門票外，還以例行賽第2名之姿前進季後賽。

透過 Google News 追蹤中央社

PLG今天發布新聞稿表示，在3月單月最有價值球員的票選中，威希擊敗桃園璞園領航猿的李家慷、布依德（Julian Boyd），在25張選票（包含2張球迷選票）中拿到10張第1名的5分、以總分67分獲選單月MVP。

隨著例行賽將進入尾聲，勇士4月24日將與例行賽第3的獵鷹展開季後賽首戰，在5戰3勝制系列賽勝出隊伍將前進總冠軍賽，與領航猿爭冠。（編輯：張雅淨）1140409