加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中新光三越氣爆案 中檢：有部分人已列被告
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG
首頁 / 運動

PLG助勇士鎖定例行賽第2 威希首度獲選單月MVP

2025/4/9 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃P. LEAGUE+今天公布2024-25球季3月最有價值球員（MVP），由幫助台北富邦勇士鎖定例行賽第2名的洋將威希，首度獲得這項殊榮。

本季新加入勇士的洋將威希（Jeff Withey），出賽18場有17場得分、籃板有「雙十」表現，不僅為球隊提供穩定火力來源，還能捍衛禁區、鞏固籃板。

不僅如此，威希幫助勇士在3月拿下6勝1敗，除了取得季後賽門票外，還以例行賽第2名之姿前進季後賽。

google news透過 Google News追蹤中央社

PLG今天發布新聞稿表示，在3月單月最有價值球員的票選中，威希擊敗桃園璞園領航猿的李家慷、布依德（Julian Boyd），在25張選票（包含2張球迷選票）中拿到10張第1名的5分、以總分67分獲選單月MVP。

隨著例行賽將進入尾聲，勇士4月24日將與例行賽第3的獵鷹展開季後賽首戰，在5戰3勝制系列賽勝出隊伍將前進總冠軍賽，與領航猿爭冠。（編輯：張雅淨）1140409

威希
PLG威希得23分 勇士賞鋼鐵人12連敗PLG洪楷傑砍21分 勇士賞給鋼鐵人11連敗
布依德
PLG鋼鐵人擊退領航猿終止12連敗 收本季第2勝領航猿2次延長賽 驚險搶下BCL東亞區資格賽首勝
PLG
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
66
更多編輯台推薦新聞：