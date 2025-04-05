PLG艾賽亞轟45分白忙 鋼鐵人不敵獵鷹

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今天與台鋼獵鷹鏖戰至延長賽，儘管艾賽亞轟下生涯新高45分，最終球隊仍以104比107輸球，無緣2連勝。

無緣季後賽的鋼鐵人上一戰扳倒例行賽龍頭桃園璞園領航猿後，收下本季第2勝，總算擺脫12連敗。

鋼鐵人今天在主場高雄市立高雄高級中學迎戰獵鷹，靠著洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）前2節就挹注17分，加上喬迪（Jordy Tshimanga）在禁區逞威，上半場打完取得45比39領先。

獵鷹洋將飛雷神（Branden Frazier）第3節火力全開，單節獨攬13分，前3節打完扳成66比66平手。

獵鷹第4節未能把握9分領先機會，讓艾賽亞率領鋼鐵人後來居上，並以92比92平手將戰局逼進延長賽。

獵鷹延長賽由谷毛唯嘉與飛雷神扛起進攻重任，而艾賽亞帶領鋼鐵人緊追在後，加上倒數20秒高偉綸2罰全中，追到只剩1分差。

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不過，獵鷹的飛雷神最後4罰中2、追加保險分，而在鋼鐵人洋將陶德（Isaiah Todd）隨後三分出手落空後，與獵鷹洋將鉑金（Nick Perkins）發生口角，所幸兩隊人員向前阻止，衝突才未擴大。

獵鷹的飛雷神攻下31分，翟蒙（De'Mon Brooks）進帳18分，至於鋼鐵人艾賽亞雖繳出45分、15籃板、9助攻「準大三元」成績，依舊未能幫球隊在主場留下勝利。（編輯：李亨山）1140405