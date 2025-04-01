PLG白曜誠獲4年長約 領航猿本土第6人

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿今天宣布，與本季曾兩度獲選單週最佳球員的白曜誠提前達成續約共識，雙方簽訂4年合約，確立球隊控球後衛核心。

領航猿先前曾以5年合約綁定盧峻翔、關達祐、陳昱瑞、李家慷、林正等人，如今白曜誠成為第6位獲得長約的本土球員。

領航猿發布新聞稿表示，白曜誠在2022-23賽季以探花身分加入領航猿，成為陣中不可或缺的後場指揮官，並獲選為新人王，職業生涯第2年更是持續突破。

白曜誠2024-25賽季曾兩度獲選PLG單週最佳球員，除了場上沉穩的控球節奏，能夠替球隊帶來安定力量，更屢次在關鍵時刻擔起責任，幫助球隊拿下勝利，而本季在東亞超級聯賽（EASL）表現同樣亮眼。

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領航猿今天公布與白曜誠簽訂4年合約消息。與球隊達成4年延長合約的白曜誠透過球團表示，感謝球團的肯定與信任，「雖然外界的質疑從沒少過，但我在心態上依舊保持專注，在自己能掌控的範圍內做到最好，享受壓力，將它轉化為動力，成為我成長的養分，相信我也能夠幫助到球隊更多。」

領航猿已提前鎖定本季總冠軍賽資格，白曜誠喊話，將繼續往隊史第一座總冠軍努力。（編輯：張雅淨）1140401