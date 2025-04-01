PLG鋼鐵人擊退領航猿終止12連敗 收本季第2勝

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）高雄鋼鐵人隊今天靠洋將艾賽亞、喬迪聯手拿72分，以116比108贏例行賽龍頭桃園璞園領航猿隊，奪本季第2勝，終止12連敗；領航猿本季首連敗。

在領航猿提前鎖定總冠軍賽門票後，台北富邦勇士隊3月底也確定以第2種子之姿前進季後賽，首輪交手台鋼獵鷹隊，而鋼鐵人本季陣容大換血，開季前19場比賽僅拿1勝，無緣季後賽。

鋼鐵人晚間作客桃園市立綜合體育館，首節以33比31領先，艾賽亞（Isaiah Briscoe）獨攬13分，與領航猿洋將瓊斯（Jarrod Jones）的11分互別苗頭，半場打完，鋼鐵人仍維持2分領先。

雙方易籃後，鋼鐵人第3節靠喬迪（Jordy Tshimanga）火力持續輸出，曾取得雙位數領先，而洋將布依德（Julian Boyd）率領航猿反攻，追成86比92。

艾賽亞、喬迪決勝節扛起進攻火力，團隊單節進帳24分，兩人就包辦20分，而領航猿洋將葛拉漢（Treveon Graham）即使獨攬11分，依舊獨木難支。

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鋼鐵人繼1月4日從勇士手中拿下勝利後，睽違近3個月再嚐贏球滋味，艾賽亞全場拿下39分、9籃板，而喬迪貢獻33分、20籃板，成為贏球功臣。

領航猿葛拉漢、瓊斯各得20分，布依德獲19分，而先前近期密集出賽而休兵2場的盧峻翔歸隊14投4中、拿下12分，手感不理想。（編輯：李明宗）1140401