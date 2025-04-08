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PLG公布季後賽程 總冠軍賽最快5/2登場

2025/4/8 16:51
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（中央社記者陳容琛台北8日電）台灣職籃P.LEAGUE+ 今天公布2024-25賽季的季後賽、總冠軍賽的賽程，其中季後賽預計於4月24日展開，而總冠軍賽將視對戰組合、最快於5月2日點燃戰火。

根據PLG聯盟公布的賽程，今年季後賽系列賽將改回5戰3勝制，從4月24日至30日在7天內進行最多5場比賽，由例行賽第2名的台北富邦勇士，對戰例行賽排名第3的台鋼獵鷹，主場配置為「2-2-1」，而勇士有多1場主場優勢，緊湊賽程考驗勇士、獵鷹的戰力深度。

值得一提的是，由於季後賽期間適逢全國中等學校運動會及全國大專校院運動會等全國性賽事，獵鷹球團積極尋找台南合適場館，但受限於檔期及座位數問題，無法找到合適場地，經過多番考量後，最後決定移師高雄市鳳山體育館，期待南部球迷進場支持。

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至於總冠軍賽部分，同樣採取7戰4勝制，例行賽稱王的桃園璞園領航猿享有多1場主場優勢，若對手是勇士，將於5月2日開打，不過因為領航猿主場桃園巨蛋的檔期因素，經過協調後，領航猿同意總冠軍賽前2場在勇士主場台北和平籃球館開打，主場配置變為「2-2-1-2」，領航猿手握第3、4、6、7戰主場。

而若是對上獵鷹，總冠軍賽預計在5月5日登場，主場配置為「2-2-1-1-1」，領航猿將有第1、2、5、7戰的主場，獵鷹主場也將重回台南國立成功大學。（編輯：李亨山）1140408

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