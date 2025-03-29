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PLG盧峻翔休兵沒差 布依德攻22分領航猿勝獵鷹

2025/3/29 21:05（3/29 21:16 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+聯盟桃園璞園領航猿隊29日迎戰來訪的台鋼獵鷹隊，靠著洋將布依德（前）攻下22分，且團隊共有6人得分達雙位數，終場順利扳倒獵鷹、收下近期4連勝。（桃園璞園領航猿提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月29日
台灣職籃P. LEAGUE+聯盟桃園璞園領航猿隊29日迎戰來訪的台鋼獵鷹隊，靠著洋將布依德（前）攻下22分，且團隊共有6人得分達雙位數，終場順利扳倒獵鷹、收下近期4連勝。（桃園璞園領航猿提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月29日
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（中央社記者黎建忠台北29日電）確定例行賽第1的PLG桃園璞園領航猿，今天迎戰來訪的台鋼獵鷹，儘管主將盧峻翔休兵，但靠著洋將布依德攻下22分、9籃板，全隊共6人得分雙位數，終場仍以111比102收下4連勝。

本季生涯大爆發的P. LEAGUE+聯盟領航猿「夜王」盧峻翔，平均每場可攻下18.2分、4.6籃板、3.1助攻，只不過他過去幾週，參加了東亞超級籃球聯賽、台灣男籃的亞洲盃資格賽，之後又參加BCL亞洲籃球冠軍聯賽資格賽，因此今天球團刻意讓他休兵。

首節領航猿還以1分落後，但第2節全力反撲，靠著洋將布依德半場就進帳17分帶動下，上半場結束反以57比55取得領先。

易籃後雙方互有領先，第3節結束前，領航猿靠著洋將瓊斯（Jarrod Jones）連得5分，幫助球隊帶有7分進入決勝第4節。

最後1節獵鷹雖極力追分，但無奈領航猿進攻火力依舊穩定，團隊單節三分球8投4中，且團隊投籃命中率47%也優於獵鷹的33%，終場順利獲勝。

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領航猿後衛關達祐繳出本土球員最佳的17分、6助攻，賽後他在記者會上表示，「今天手感剛好不錯，先前也有在加強自己，這場比賽有空檔就嘗試出手。」

關達祐強調，「這場比賽因為峻翔不打，本土球員勢必會有更多人分享他原本的球權，所以我拿到球後就是想辦法把握空檔，也讓球去多做流動、設計給隊友進球。」（編輯：陳政偉）1140329

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