42歲林志傑決定再戰一季 許晉哲：看過最自律球員

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）42歲「野獸」林志傑決定再戰一季，台灣職籃PLG台北富邦勇士領隊許晉哲今天大讚，林志傑是他在台灣看過最自律的球員，練球時總是最早到，是年輕球員最好的榜樣。

P. LEAGUE+富邦勇士今天在台北和平籃球館迎戰台鋼獵鷹，這也是勇士本季最後一場例行賽主場賽事，球團賽前也帶來好消息，先前表達本季可能是生涯最後一季的林志傑，已提前續約，2025-26賽季將可再看到林志傑在場上奮戰的身影。

許晉哲賽前接受媒體聯訪時表示，林志傑本季曾因傷缺陣，歸隊後狀況越來越好，「那時候就曾開玩笑地問他，還需要退嗎」。他透露，過完年後持續與林志傑討論，大約在最近2週底定。

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林志傑即使42歲仍選擇繼續在場上奮戰，敬業態度也讓許晉哲大為讚賞，他透露，球隊平時下午4時在台藝大練球時，林志傑總是最早到，可能下午1時30分、2時就先到健身房，是他在台灣看過最自律的球員，也是年輕球員最好的榜樣。

談到林志傑下個賽季定位，許晉哲透露，主要仍是幫助球隊拿好成績以及經驗傳承。他提到，林志傑提攜後輩不限於自家球隊，也會和對方年輕球員分享經驗。（編輯：張雅淨）1140325