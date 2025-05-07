AI技術提升供應鏈溝通效率 紡織所助業者因應趨勢

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（中央社記者李宗憲台北7日電）為協助中小企業創新升級以因應關稅變局，經濟部產業技術司與中小及新創企業署宣布，開放50條人工智慧（AI）試製線給業者開發創新產品，紡織所AI數位布料實作班今天開課，教導業者運用AI技術，強化產業競爭力。

紡織產業綜合研究所開設的「AI數位布料實作訓練班」今天開課，培訓業者具備AI數位布料設計與生產模擬能力，以及訂單預測分析等應用，盼強化接單競爭力。

紡織所所長室協理黃博雄表示，面對全球品牌對急短單的高度需求，數位布料技術已成為紡織業者不可或缺的溝通工具。

他解釋，數位布料模擬能以高擬真視覺效果，展現布料的柔軟度、飄逸感與立體紋理，協助設計師遠端即時了解布料特性，大幅縮短傳統打樣與決策的流程。

黃博雄指出，疫情期間，國際品牌商逐漸習慣與供應商線上溝通，業者過去得帶大量的實體布樣出國拜訪品牌商，現在僅需透過數位布料影像，就能快速讓品牌設計師掌握質感與功能，「不僅加快流程速度，也符合當前企業追求低碳與減少浪費的永續目標。」

黃博雄說，「這就是創新擴散，不跟上就會輸」。他補充，相關技術都納入紡織所相關課程中，希望藉此培育業界人才應對趨勢。

從事紡織業近60年的世堡紡織董事長羅忠祐肯定紡織所開設AI相關課程。他指出，「觸感」是紡織業數位化過程中最難克服的技術門檻，布料的圖案、厚薄、重量都能解決，「唯獨觸感始終是最難的。」

羅忠祐解釋，觸感因人而異，因此很難標準化，如今有AI技術能克服，將是紡織數位化的一大進步。紡織所開發的技術能模擬布料的立體感與飄逸感，讓遠端買家也能準確評估布料特性，可大幅提升溝通效率。

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隨著國際市場快速變化，羅忠祐坦言，台灣持續面臨東南亞及非洲等新興市場的競爭壓力，因此轉型升級刻不容緩。

他認為，紡織所作為政府支持的研發單位，有責任協助產業與時俱進，並結合AI，實現供應端與市場的無縫接軌。紡織業唯有持續創新，用心經營，才能在全球市場中站穩腳步。（編輯：萬淑彰）1140507