加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／吳東亮成「最會併購的銀行家」 喊話台灣拚進世界百大銀行
首頁 / 產經
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/37
首頁 / 產經

AI技術提升供應鏈溝通效率 紡織所助業者因應趨勢

2025/5/7 16:38（5/7 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紡織產業綜合研究所開設「AI數位布料實作訓練班」，培訓業者AI數位布料設計與生產模擬能力，及訂單預測分析等應用，盼強化業者接單競爭力。中央社記者李宗憲攝 114年5月7日
紡織產業綜合研究所開設「AI數位布料實作訓練班」，培訓業者AI數位布料設計與生產模擬能力，及訂單預測分析等應用，盼強化業者接單競爭力。中央社記者李宗憲攝 114年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲台北7日電）為協助中小企業創新升級以因應關稅變局，經濟部產業技術司與中小及新創企業署宣布，開放50條人工智慧（AI）試製線給業者開發創新產品，紡織所AI數位布料實作班今天開課，教導業者運用AI技術，強化產業競爭力。

紡織產業綜合研究所開設的「AI數位布料實作訓練班」今天開課，培訓業者具備AI數位布料設計與生產模擬能力，以及訂單預測分析等應用，盼強化接單競爭力。

紡織所所長室協理黃博雄表示，面對全球品牌對急短單的高度需求，數位布料技術已成為紡織業者不可或缺的溝通工具。

他解釋，數位布料模擬能以高擬真視覺效果，展現布料的柔軟度、飄逸感與立體紋理，協助設計師遠端即時了解布料特性，大幅縮短傳統打樣與決策的流程。

黃博雄指出，疫情期間，國際品牌商逐漸習慣與供應商線上溝通，業者過去得帶大量的實體布樣出國拜訪品牌商，現在僅需透過數位布料影像，就能快速讓品牌設計師掌握質感與功能，「不僅加快流程速度，也符合當前企業追求低碳與減少浪費的永續目標。」

黃博雄說，「這就是創新擴散，不跟上就會輸」。他補充，相關技術都納入紡織所相關課程中，希望藉此培育業界人才應對趨勢。

從事紡織業近60年的世堡紡織董事長羅忠祐肯定紡織所開設AI相關課程。他指出，「觸感」是紡織業數位化過程中最難克服的技術門檻，布料的圖案、厚薄、重量都能解決，「唯獨觸感始終是最難的。」

羅忠祐解釋，觸感因人而異，因此很難標準化，如今有AI技術能克服，將是紡織數位化的一大進步。紡織所開發的技術能模擬布料的立體感與飄逸感，讓遠端買家也能準確評估布料特性，可大幅提升溝通效率。

google news透過 Google News追蹤中央社

隨著國際市場快速變化，羅忠祐坦言，台灣持續面臨東南亞及非洲等新興市場的競爭壓力，因此轉型升級刻不容緩。

他認為，紡織所作為政府支持的研發單位，有責任協助產業與時俱進，並結合AI，實現供應端與市場的無縫接軌。紡織業唯有持續創新，用心經營，才能在全球市場中站穩腳步。（編輯：萬淑彰）1140507

#經濟部
#紡織所
#經濟部產業技術司
#羅忠祐
紡織所所長室協理黃博雄（右）表示，面對全球品牌對急短單的高度需求，數位布料技術已成為紡織業者不可或缺的溝通工具。中央社記者李宗憲攝 114年5月7日
紡織所所長室協理黃博雄（右）表示，面對全球品牌對急短單的高度需求，數位布料技術已成為紡織業者不可或缺的溝通工具。中央社記者李宗憲攝 114年5月7日
AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
南台灣綠能永續力論壇 產官學獻策淨零轉型
100
更多編輯台推薦新聞：