洪進揚續任群創董事長 推動面板與半導體雙主軸

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（中央社記者何秀玲台北7日電）群創光電今天召開股東會，會中選出9席董事，其中包含5席獨立董事，會後召開董事會通過由洪進揚續任董事長暨執行長職務。洪進揚表示，今年為群創「666規劃藍圖」邁入第二階段「突圍轉型」的關鍵一年。

群創表示，洪進揚接任董事長時，即開展「666三個6年計劃」，包括「穩定生機，力求獲利」、「突圍轉型，拓展觸角」、「群創群力，面板永續」。

第一個6年，2018至2024交出總股東報酬率冠於同業的成績；接下來第2個6年，2025至2030年將持續深化轉型Tier 1車用供應商角色，以及積極布局半導體先進封裝領域。

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洪進揚表示，今年將積極推動營運架構優化、資源重整，並拓展AI Vision應用與多場域技術布局，從傳統顯示製造轉型為智慧平台與永續創新企業。

對於獲董事會支持續任董事長，洪進揚說，此屆董事會成員兼備穩定經營、接班培養、轉型創新以及多元永續ESG等元素，希望注入更多創新動能。（編輯：張均懋）1140507