早安世界》印度巴基斯坦互轟至少38死 兩國20年來最嚴重衝突

印度巴基斯坦互轟至少38死 兩國20年來最嚴重衝突

印度7日對勁敵巴基斯坦發動致命空襲後，雙方在有領土爭議的克什米爾邊境地區交火，導致至少38人喪命，這是印巴兩個擁有核武的鄰國在20年來所爆發最嚴重暴力衝突。印度針對包含「恐怖主義基礎設施」的9個地點展開襲擊；巴基斯坦也在實質控制線開火報復，緊張情勢急劇升級。川普今天呼籲兩國停止戰鬥，他表示「希望看到這種情況停止。如果幫得上忙，我會幫忙」。（看完整報導）

天氣回穩2天 10日鋒面再臨全台有雨

7日受鋒面影響，台灣天氣不穩定，中部以北有局部大雨，雨勢晚間逐漸趨緩。氣象署預估8日、9日天氣相對穩定，午後留意局部雷陣雨、氣溫回升；10、11日下一波鋒面影響、全台有雨，西半部、東北部防局部大雨，各地因降雨轉涼，北部、東北部溫度約攝氏18至26度。（看完整報導）

4月CPI年增2.03% 外食費創13個月最大漲幅

主計總處公布4月消費者物價指數（CPI）年增2.03%，漲幅較3月收斂，且扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.66%，表現持平。整體物價情勢平穩，但與民生相關的外食費年增率為3.48%，已連續6個月大於3%，且創13個月最大漲幅。（看完整報導）

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙 教宗選舉首輪投票無結果

梵蒂岡7日召開樞密會議（Conclave，另譯秘密會議），大批信徒與各國媒體聚集在梵蒂岡廣場，等待見證歷史時刻。教堂煙囪在稍早冒出濃濃黑煙，意味樞機主教們在會議首輪投票未能選出新教宗，需要舉行下一輪選舉。要當選教宗，候選人須獲得2/3選票，這次共有133位樞機主教，當選門檻是89票。一旦選出新教宗，他將移駕到西斯汀教堂旁的「眼淚的房間」換上白袍，隨後以新身分登上陽台與世人見面。（看完整報導）

美國與葉門叛軍達成停火協議 確保紅海航行自由

在葉門叛軍「青年運動」同意停止騷擾船隻後，美國總統川普宣布美方會停止攻擊青年運動，雙方達成停火協議，可確保紅海「航行自由」。不過青年運動發言人阿布德薩萊姆表示，美方任何行動都會招致回應，「若美國敵人恢復攻擊，我們也將恢復攻擊。」（看完整報導）

專訪／「最會併購的銀行家」吳東亮喊話：台灣應該拚進世界百大銀行

台新金合併新光金，躋身台灣前4大金控，最大推手台新金董事長吳東亮接受中央社專訪時自喻「最會併購的銀行家」，未來台新新光金將「深耕台灣、立足亞洲、面向世界」，強調金融服務要隨客戶腳步並提供跨境金融服務。他說明，併購後分行家數將超過200家，是台灣民營銀行分行家數最多。他也表示，期待台灣銀行以擠進全球百大銀行為目標。（看完整報導）

文化部34億預算解凍 李遠：感謝立院委員會與文化界

立法院教育文化委員會7日將文化部114年度預算解凍案排入議程，經質詢及溝通，新台幣34億元預算全數解凍，文化部成為首個解凍預算的部會。文化部主管預算原編列290億元，刪除11億元，並凍結34億461萬2000元，行政法人預算凍結1100萬元，在教育文化委員會與文化部溝通後全數解凍，接下來將把解凍結果送至院會。（看完整報導）

瘦、少吃鹽就不會高血壓？ 醫破解3大常見迷思

不少人以為年輕、瘦、少吃鹽就不會得高血壓，開業內科醫師陳威龍破解這3大迷思，其中在年輕部分，他指出自己在門診就遇過20歲的高血壓患者，慢性壓力、睡眠不足、缺乏運動、抽菸、飲酒等生活習慣，也會增加年輕人罹高血壓的可能性。（看完整報導）

國中生1天喝逾1杯酒比率增 酒精依賴恐是成人4倍

根據國健署112年青少年健康行為調查，高中職生有喝酒習慣者，1天喝1杯以上比率為75.4%，比先前調查的76.3%下降，但國中生的65.5%則比先前的63.3%上升。進一步分析，大多數未成年人飲酒的原因是跟著家人、同學等親友喝。國健署提醒，14歲之前飲酒，對酒精依賴性是20歲以後才飲酒者的4倍，增加成年後危險行為或相關疾病的風險，呼籲家長以身作則，別讓孩子接觸酒精。（看完整報導）

緬甸詐騙園區55人遣返回台 25名通緝犯歸案

警政署救援緬甸詐騙園區受困國人，在外交部協助下派員前往泰國及緬甸進行實地接洽與溝通，7日上午帶回55名疑涉詐騙及遭人口販運的國人返抵桃園機場。初步調查，這些人年紀從19歲到62歲，多數為青壯年，現況健康無虞，雖都聲稱是被騙到園區從事詐騙工作，但疑似也有自願前往者，待後續調查釐清，其中25人因涉案通緝，依法辦理歸案。（看完整報導）

開箱老照片》金臂人黃平洋 職棒首位50勝投

有「金臂人」稱號的職棒投手黃平洋出生於高雄，民國79年（中華職棒元年）加入味全龍隊後，與陳義信（兄弟）、謝長亨（統一）以及涂鴻欽（三商）並稱「四大天王」。黃平洋以招牌的「七彩變化球」著稱，首年就奪單季20勝，將味全龍送上職棒元年總冠軍寶座。（看完整報導）

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