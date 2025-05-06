早安世界》楊金龍認新台幣異常猛升 賴總統5點說明穩定軍心
楊金龍認新台幣異常升值 賴總統5點說明穩定軍心
新台幣暴力升值，總統賴清德5日發表談話指出，新台幣升值主要是外匯市場預期心理造成，台灣的經濟體質仍強韌良好；總統說，遺憾看到許多政治人物的攻防，竟鎖定匯率議題進行炒作，請有心人士不要再散布不實訊息。中央銀行總裁楊金龍5日也親上火線說明，指出外資匯入資金投資台股，加上廠商因升值預期心理而增加美元供給，升勢是預期心理過度所導致。適逢台美關稅談判期間，外界傳言美國「施壓」新台幣升值，楊金龍說，央行未參與台美經貿工作小組，美國財政部也未要求新台幣升值。他強調央行不會操縱匯率，呼籲市場評論人員勿過度臆測，影響匯市秩序。（看完整報導）
新台幣強升9.19角成交量史上第3 民眾換匯網銀大塞車
新台幣兌美元5日勁揚9.19角，收30.145元創下近2年3個月新高，升幅3.05%，近2天累計升值1.872元。台北及元太外匯市場單日總成交金額飆出43.885億美元巨量，成交量創史上第3大。根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價下探0.20，為近10個月最甜價位。新台幣猛升，美元、日圓等外幣出現換匯潮，一度讓多家銀行App負荷不了，顯示登入人數過多、暫時無法登入等畫面。（看完整報導）
花蓮連續地震最大規模5.9 氣象署：3天內留意餘震
根據中央氣象署資料，花蓮外海5日晚間6時9分起連續發生有感地震，其中以晚間6時53分規模5.9最大，幾乎全台有感，最大震度在花蓮市、花蓮鹽寮、太魯閣等地區4級，地震成因研判是菲律賓海板塊跟歐亞板塊的碰撞和相對運動。氣象署地震測報中心主任吳健富指出，預計3天內仍有規模5到5.5餘震。（看完整報導）
本週首波鋒面6日報到中北部防大雨 台東焚風飆高溫
氣象署表示，本週有2波鋒面，首波6日影響天氣，雨勢愈晚愈明顯，到7日各地都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東半部及各山區可能有局部大雨。未來一週低溫變化不大，但因降雨可能讓高溫下降明顯。5日受到焚風影響，台東縣金峰鄉、太麻里鄉及屏東縣內埔鄉高溫都飆破攝氏37度，其他南高屏地區也有36度以上高溫。（看完整報導）
交通部修法加重未停讓行人罰鍰 重傷或致死罰3.6萬
交通部修法加重不停讓行人罰則，5日預告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，駕駛未停讓致行人輕傷者，除了刑責之外，交通罰鍰調高至1.8萬元，重傷比照現行致死調至3.6萬元；新制最快6月底前上路。（看完整報導）
川普可能對外國電影課100%關稅 稱好萊塢正被摧毀構成國安威脅
美國影視製作近年受到COVID-19疫情、2023年好萊塢罷工和今年初洛杉磯地區野火影響，導致拍攝進度延宕或取消。美國總統川普宣稱，好萊塢正因美國電影製作人員與影業公司外移遭「摧毀」，這個現象已經構成國家安全威脅，他已下令對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅。目前還不清楚新關稅措施具體如何實施，澳洲和紐西蘭已表達將捍衛本國電影產業。白宮發言人5日則說，政府尚未就外國電影關稅做出最終決定，但正探尋所有選項。（看完整報導）
父晚生恐影響小孩「良率」 研究：思覺失調越早發病
近32年國人平均晚5歲生育，產婦高齡生育風險受關注。國衛院最新研究更發現，父親育齡也會影響「不良率」，每晚1歲，可能造成孩子多1.5個突變；孩子若有思覺失調，會更早發病。據內政部人口統計資料顯示，民國80年到112年間，母親平均生育年齡上升5.2歲，來到32.4歲；父親平均生育年齡則升4.3歲，來到34.6歲。（看完整報導）
中國「洗產地」廣告充斥社群媒體 鄰國提高警覺
「金融時報」報導，中國的「洗產地」策略日益明目張膽，透過第3國轉運貨物，隱藏真實產地，以規避美國總統川普課徵的關稅。中國「小紅書」等社群媒體也充斥「洗產地」廣告，引起鄰近國家的警惕，擔心成為銷美貨品中轉站。有賣家甚至發現貨物原產地遭竄改，商品面臨被美國海關當局沒收的風險。（看完整報導）
羅馬尼亞總統重選依舊極右領先 重點一次看
羅馬尼亞憲法法院去年以俄羅斯介入總統大選為由，裁定首輪投票無效，並禁止勝出的民粹候選人參選，如今首輪重選結果出爐，又由另一反建制派候選人，38歲極右候選人西米昂勝出。西米昂把自己塑造成去年底勝選但被憲法法院沒收並禁止參選者喬吉斯古的繼承人，他反對軍援烏克蘭、呼籲一統鄰國摩爾多瓦，也因而遭烏、摩兩國禁止入境。18日他將與親西方的獨立候選人、布加勒斯特市長達恩在第二輪投票一決勝負，這場選舉也被視為羅馬尼亞的路線之戰。（看完整報導）
駐教廷使館成台灣客打卡地 國旗飄揚留言本滿是感動
駐教廷大使館幾乎每天都有台灣遊客按門鈴，希望參訪或拍照留念。翻開駐教廷大使李世明的創意「訪客留言本」，滿滿都是台灣民眾對這個歐洲唯一邦交國的重視，不少人專程前來，笑稱大使館已是社群網站熱門「打卡」地點。（看完整報導）
開箱老照片》動物慰靈祭
動物「慰靈祭」可追溯至1924年，圓山動物園不定時替往生動物進行宗教法事儀典。例如，1955年動物園舉行祭典，由大象馬蘭代表，向園內死亡動物紀念碑跪拜致祭。不過，隨著對動物福祉的反省，現在動物園的「慰靈祭」多定在中元節前後，為園內往生的動物們舉辦超度法會，更因應現代社會發展出多元的形式，以表達對動物的追思和感懷。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》楊金龍認新台幣異常猛升 賴總統5點說明穩定軍心2025/05/06 07:15
- 2025/05/05 07:17
- 2025/05/04 07:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。