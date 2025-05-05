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台東金峰焚風飆37.4度 本週首波鋒面6日報到

2025/5/5 17:21
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署表示，今天因焚風影響，截至下午4時最高溫為台東金峰攝氏37.4度。本週2波鋒面，首波明天影響至7日，10、11日第2波，中部以北防局部大雨；而白天高溫隨鋒面降雨易有溫差。

根據中央氣象署網站，今天截至下午4時，最高溫於台東縣金峰鄉37.4度、台東縣太麻里鄉37.2度、屏東縣內埔鄉37.1度；其他南高屏地區也都出現36度以上高溫。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，由於目前焚風正在影響，台東地區高溫可能會持續到太陽下山之後，才會逐漸轉為悶熱；南高屏地區主要是日照強烈，近山區平地易有高溫發生。

陳姵安表示，明天、7日是本週第1波鋒面影響。6日愈晚雨勢愈明顯，白天北部及東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後各山區留意有局部大雨發生；晚間起至7日各地都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東半部及各山區可能有局部大雨發生。

陳姵安指出，8、9日水氣明顯減少，8日北部及東北部地區零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫陣雨；9日午後各地有局部短暫雷陣雨，晚間起鋒面接近，北部及基隆北海岸轉為有零星短暫陣雨。

陳姵安說，下1波鋒面9日晚間接近後，10、11日影響，全台有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部防局部大雨；12日鋒面南移至巴士海峽，中部以北、宜花水氣減少，有望見到陽光，南部、東南部仍有局部陣雨或雷雨。

溫度方面，陳姵安表示，未來一週低溫變化不大，各地大致在22至24度之間，但因為降雨、環境風向可能會讓高溫下降明顯。

陳姵安提到，明天在降雨之前偏悶熱，降雨後各地高溫約28、29度；7日因接續前一天的降雨未停，白天高溫再降，北部約24 、25度，中部約26、27度，南部29至32度。

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陳姵安說，8日水氣減少、氣溫開始回升，預估9日是未來一週最熱的一天，各地高溫都在30度以上，大台北約33度，中南部近山區可能達35、36度。10、11日中部以北偏東北風，氣溫下滑，以11日降溫最明顯，中部以北高溫降至22到24度，南部約27、28度；北部、宜蘭低溫有機會下降至20度；預估12日開始回溫。

陳姵安指出，各國模式模擬，本週並沒有明顯的熱帶系統發展，下週可能會再有新的系統發展，但後期預測仍有不確定性，需再觀察。（編輯：李亨山）1140505

陳姵安
25日各地有雨 北部宜花防雷雨低溫探20度24日鋒面通過中部以北有雨 週末高溫降到2字頭
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