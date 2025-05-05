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4縣市防高溫 吳德榮：未來一週2天陣雨2天晴

2025/5/5 08:32（5/5 08:39 更新）
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圖為高雄大港橋周邊民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署今天發布高溫資訊，南高屏、台東防攝氏36度以上高溫，其中台東可能有焚風發生。氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣約4天為一循環，2天陣雨2天晴，明天迎首波鋒面、下一波10日南下。

中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今天中午前後高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台南市、台東縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地多雲時晴，白天偏熱，南部、東南部有36度以上高溫；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，明天、7日梅雨季首波鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨，氣溫稍降，中部以北慎防「劇烈天氣」，例如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生。

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吳德榮說，8、9日鋒面逐漸北移，各地轉多雲時晴，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率；10、11日另一波鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，氣溫降、北台灣轉涼，慎防「劇烈天氣」。

吳德榮提到，12至14日鋒面已在巴士海峽，各地轉多雲時晴，白天偏熱；南台灣水氣多，午後偶有局部短暫降雨。各國模式期末模擬不盡相同、有「不確定性」，需持續觀察。（編輯：戴光育）1140505

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