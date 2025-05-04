早安世界》台美關稅首輪實體磋商完成 鄭麗君5/1率談判團隊華府會談
台美關稅首輪實體磋商完成 鄭麗君率談判團隊在華府會談
行政院經貿談判辦公室3日透過新聞稿表示，在行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領下，政府團隊已於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。（看完整報導）
鋒面接力報到留意雨勢 未來一週天氣報你知
中央氣象署表示，4日鋒面快速通過，天氣不穩定，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部也有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後有短暫雨。未來一週天氣就是一波未平、一波又起的鋒面接力，鋒面影響期間，各地要留意雨勢；至於氣溫，氣象署表示，北部跟東北部降雨時，溫度會略微下降到攝氏30度以下。（看完整報導）
立委團訪美「見到該見的人」談關稅與國防預算等議題
台灣跨黨派立委組團訪美後表示，此行與美國國會、行政部門交流，「見到該見的人」。立法院副院長江啟臣說，已向美方說明台灣對關稅政策及雙邊貿易不確定性的擔憂，傳達台灣提升自我防衛能力的決心及增加能源採購的意願，盼將對美軍購納入雙邊貿易總額。訪團團長、民進黨立委王定宇則轉述，美國負責對台安全事務的高層官員透露，雖然美中溝通時，中方一定會將台灣議題搬上檯面，但美方不會以此進行經貿談判。（看完整報導）
教宗選前會議聚焦「東方教會苦難」 輿論籲扭轉親中政策
下屆教宗選舉7日登場，全體樞機主教2日舉行第8次會議，具有投票權的130多位樞機當中僅4人未到場。教廷說明，「東方教會的苦難見證」在會中獲得特別關注。雖然教廷未說明哪些「東方教會苦難」引發熱議，但近日多家外媒與天主教社群流傳一張照片，高齡93歲的香港榮休樞機主教陳日君專程飛到梵蒂岡出席樞機團會議，他拄著拐杖、神情堅毅地走過梵蒂岡廣場，持續為遭共產黨當局迫害的中國地下教會請命。（看完整報導）
澳洲工黨勝選 總理艾班尼斯：繼續帶領國家度難關
澳洲中間偏左總理艾班尼斯在3日的大選中取得壓倒性勝利，也發表勝選演說，矢言帶領國家度過全球不確定性的艱難時期。自由黨/國家黨聯盟領袖達頓則承認敗選，他說：「我稍早致電恭賀總理勝選。我們在這次競選表現得不夠好，今晚很明顯能看出這一點，我對此承擔全部責任。」分析指出，美國總統川普嚴厲的貿易關稅政策可能為艾班尼斯的勝選提供一臂之力。（看完整報導）
新加坡國會大選 人民行動黨壓倒性勝選延續執政
新加坡大選結果4日凌晨出爐，執政的人民行動黨在大多數選區勝出，得票率為65.57%。在國會97個議席中，人民行動黨贏得87個議席，剩餘10席由主要在野黨工人黨拿下。首次以秘書長身分帶領執政黨出征大選的現任總理黃循財表示，新加坡人給予人民行動黨明確、強力的委託，這將使國家在動盪的世界中處於更有利的位置。（看完整報導）
專題／美促台製造「地獄場景」 專家籲增購大量自殺無人機
俄烏戰爭2022年爆發後，無人機在戰場上發揮以小擊大效果，讓世人看到無人機用於戰爭的潛力。台灣軍方人士表示，國軍現階段重點是如何運用與訓練無人機；專家則指出，美國主張台灣應大量採購自殺無人機，以備戰時在台海建立「地獄場景」，重創來襲的共軍。（看完整報導）
白沙屯媽祖飆速36小時抵北港 數十萬人夾道迎接
苗栗通霄鎮白沙屯媽祖36小時飆速抵達雲林縣北港朝天宮，數十萬人夾道高喊「進喔！進喔！」鑾駕3日中午三進三退進駐北港朝天宮，4日起駕回鑾。根據拱天宮統計，今年香燈腳報名人數突破32萬人。（看完整報導）
桃園警逮竊嫌摸黑尋回皮夾 失主：員警像天使一樣
桃園彭姓女子皮包被竊、信用卡遭盜刷近新台幣5萬元購買金飾，桃園龍安派出所員警不但快速逮到人，多次安撫彭女，還因她捨不得皮夾裡的珍貴照片，摸黑在草叢尋回被竊嫌丟棄的皮夾，讓彭女感動稱「員警像天使一樣」。（看完整報導）
逆境少年半工半讀 謝富生成冷凍空調新星
青少年謝富生因母親罹患思覺失調症、父親年邁無力照顧，從3、4歲起就在寄養家庭及兒童之家長大，國小畢業後為了生活到工地打工，不慎結交壞朋友惹事而被法院保護管束。但在觀護人鼓勵下學習冷凍空調技術，在半工半讀下，不僅考取多張證照，並獲得企業實習機會，立志未來要成為業界的頂尖技師。（看完整報導）
開箱老照片》五四新女廁運動
1996年5月4日，全國大專女生行動聯盟發起「新女廁運動」，在台北車站地下1樓公共廁所外抗議女廁數量普遍不足的問題。「全國大專女生行動聯盟」由各大專院校女性研究社串聯組織，並在台北車站地下1樓廁所外張貼「不憋了」、「女廁不夠，就用男廁」等標語，並發起搶攻男廁行動，有十幾位女性響應使用男廁，以實際行動提出男女廁所空間重分配的訴求。（看完整報導）
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- 早安世界》台美關稅首輪實體磋商完成 鄭麗君5/1率談判團隊華府會談2025/05/04 07:21
- 2025/05/03 07:28
- 2025/05/02 07:18
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