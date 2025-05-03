桃園警逮竊嫌摸黑尋回皮夾 女失主：員警像天使一樣

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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園彭姓女子皮夾遭竊、被盜刷金飾，桃園龍安派出所員警不但快速逮到人，還因彭女捨不得皮夾裡的珍貴照片，摸黑在草叢尋回被竊嫌丟棄的皮夾，讓彭女感動稱「員警像天使一樣」。

桃園市政府警察局桃園分局表示，彭姓女子在4月30日接獲銀行通報有異常刷卡行為，查看一下才發現皮包被竊、信用卡遭盜刷近新台幣5萬元的金飾，立即向龍安派出所報案。

警方表示，經警員追查，鎖定30歲蔡姓男子涉有重嫌，僅花了3個多小時即將蔡男逮捕到案，蔡男也坦承將皮夾內現金和信用卡拿走後，隨手將皮夾丟棄在文中路、國道2號橋下的草叢。

警方表示，由於天色昏暗、區域大，警方一度搜尋無果，但因彭女說皮夾內有珍藏的老照片，所長邱胤廷得知後，再度率員前往搜尋，歷經1個多小時地毯式搜索，終於在草叢裡找到被丟棄的皮夾，並通知彭女到派出所領回。

彭女在臉書（Facebook）發文表示，報案時員警態度不疾不徐，在聯絡珠寶行後快速追蹤到犯嫌、出發逮人，並溫柔地要她別擔心，「出去吃個飯再過來等我回來」。

彭女說，再被通知到派出所時，才在認領贓物時發現還有其他受害者，且遭竊的現金竟然還剩下一半，是因為員警的即時逮人，才沒讓現金被竊嫌花完，而且連被盜刷購買的金飾也都被起獲。

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彭女說，被犯嫌丟掉的皮夾裡有對她來說很珍貴的照片，本來已經跟員警說沒關係，但對方仍堅持去尋找，最後失而復得讓她很感動，感謝替她找回皮夾的警員謝宗燁、徐啟恩和所長邱胤廷，原本是難過的事，因為像天使般的員警，變成了有福氣的事。

邱胤廷向中央社表示，雖然已經抓到犯嫌、找回贓物，但因為彭女說錢包裡有珍貴的照片，「找不回來很可惜」，且蔡男有大概說明丟棄位置，因此仍抱著姑且一試的心情和同事去找尋，很幸運替彭女找回失物。（編輯：張銘坤）1140503