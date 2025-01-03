8成5滿意住家附近治安 警政署：全民支持是後盾

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（中央社記者劉建邦台北3日電）民調顯示，8成5民眾對住家附近治安滿意，肯定警察表現。警政署今天表示，感謝全民的支持是警察拚治安最堅實後盾，警方將更努力投入維護治安，讓台灣更安全。

國立中正大學犯罪研究中心今天公布民國113年民眾對警察重點施政作為滿意度進行手機調查研究，並列出3結果，包含民眾對住家安全感滿意度超過8成5以上的正面態度、7成5民眾對警察維護治安感到滿意並肯定處理案件專業態度、民眾對警察各項施政多持正面肯定滿意度。

警政署刑事警察局以新聞資料表示，中正大學犯罪研究中心長期關注治安議題，為第三方公正機構，民調極具客觀性和科學性，貼近民意感受，讓警方持續檢視和精進各項施政作為，深入瞭解民眾對治安期許，推行政策時更貼近民眾需求。

警政署指出，針對「113年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度之調查研究」，民眾對住家治安滿意度達85.64%、對警察維護治安工作滿意度達75.63%，顯示民眾滿意整體治安，並肯定警察表現。

警政署表示，調查顯示民眾對提供打詐儀錶板、查緝毒品、遏止聚眾鬥毆事件的主觀感受與正向回饋，分別為88.06%、64.05%及85.75%。

警政署指出，將參考相關民調意向，持續精進打詐作為，面對當前社會型態轉變，會精進各項維護治安維護，結合政府各部會的力量，從法制面與行政管理面加以有效防制，讓治安更穩定、良好。

針對民眾對警察打擊犯罪維護治安的支持與肯定，警政署表示，感謝全民的支持是警察拚治安最堅實後盾，警方將更努力投入維護治安工作，讓台灣更安全。

中正大學調查是從113年12月10日至15日，訪問台灣本島及離島地區設有戶籍且18歲以上成年人。實際取得有效樣本3000人，在95%的信心水準下，受訪對象抽樣誤差最大為正負1.79%。（編輯：張銘坤）1140103